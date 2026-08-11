Verizon anuncia recompensa de $25,000 por responsables de vandalismo en Los Ángeles

La compañía de telefonía e internet Verizon anunció este martes 11 de agosto una recompensa de $25,000 dólares por los responsables que cometieron los actos de vandalismo que el fin de semana afectaron su servicio en Los Ángeles y el sur de California.

En un comunicado, Verizon dijo que la recompensa se entregará por información que conduzca al arresto y condena de las personas que cortaron cables de fibra óptica, lo que afectó a miles de clientes en sus servicios críticos de comunicación inalámbrica y fija.

Los actos de robo y vandalismo contra su infraestructura representan una amenaza directa para la seguridad y protección de las comunidades, los servicios de emergencia, la atención médica y todos aquellos que dependen de comunicaciones críticas.

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Verizon dijo que fue parte de un grupo que colaboró con los autores del Proyecto de Ley AB 476, llamada Ley González, aprobada en California, que exige a comerciantes de chatarra y recicladores a proporcionar documentación detallada por cada compra de chatarra que lleven a cabo.

La compañía aseguró que las personas que cometen los actos vandálicos contra sus redes también ponen en riesgo sus propias vidas en el momento en que cometen los delitos.

“Estos son actos criminales que afectan la seguridad de las personas y ponen vidas en riesgo”, declaró la directora legal de Verizon, Vandana Venkatesh.

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“Estamos investigando activamente varios incidentes recientes y agotando todas las vías para ayudar a las autoridades a encontrar y condenar a los perpetradores de estos actos“, agregó.

De acuerdo con datos de la industria, California corre un riesgo particular de ser víctima de vandalismo. En cuanto al impacto económico de las interrupciones, el estado registró pérdidas de $252.6 millones de dólares.

En 2025, California fue el estado más afectado con 6,297 ataques a la infraestructura de comunicaciones, mientras que Los Ángeles, en particular, registró 1.131 incidentes.

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“La comunidad depende de nosotros para obtener conectividad crítica las 24 horas del día, los siete días de la semana”, dio el vicepresidente ejecutivo y presidente de Redes y Tecnología Global, Joe Russo.

“Nuestros equipos de redes y seguridad están comprometidos a trabajar con las autoridades de todos los niveles para localizar a los criminales y poner fin a estos actos atroces“, añadió.

Russo mencionó que los actos de vandalismo deben detenerse porque las comunidades no pueden quedar en riesgo continuamente por ladrones que intentan robar o vandalizar los cables de fibra óptica.

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Si alguna persona presencia un acto de vandalismo, debe llamar al 911 y posteriormente comunicarse con el departamento de Seguridad de Verizon al 1-800-997-3287.

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