Verizon restablece servicios en el sur de California tras vandalismo

La compañía de telefonía celular e internet Verizon confirmó la noche de este domingo que se ha restablecido el servicio en el sur de California después de ser víctimas de actos de vandalismo.

En un correo electrónico enviado a La Opinión, un vocero de Verizon informó que la interrupción en el servicio fue consecuencia del corte de cables de fibra óptica, lo que afectó a miles de clientes en Los Ángeles y el sur de California.

“Vándalos cortaron múltiples cables de fibra óptica causando una interrupción en la señal para algunos clientes de telefonía celular e internet residencial en el sur de California el día de hoy”, explicó.

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El vocero mencionó que los ingenieros de Verizon laboraron inmediatamente para resolver el problema, lo que permitió restablecer el servicio a las 7:30 p.m., hora del Pacífico, de este domingo 9 de agosto.

“Los actos de robo de red y vandalismo representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades. Las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. Verizon está comprometido a crear conciencia y promover soluciones proactivas para prevenir estos ataques directos”, expresó.

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“Sabemos lo mucho que la comunidad depende de Verizon y agradecemos su paciencia mientras trabajamos para restablecer la conectividad”, agregó el vocero de la compañía.

En su correo electrónico, Verizon no ofreció detalles sobre el lugar donde ocurrieron los actos vandálicos ni se especificó el número de clientes afectados por la interrupción de sus servicios.

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Clientes de Verizon comenzaron a reportar fallas en las comunicaciones desde la mañana de este domingo en el área metropolitana de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que no tenía información sobre una ubicación específica, pero que había recibido reportes de vandalismo en el Valle de San Fernando, sin que se confirmara que estuviera relacionado con el ataque a la infraestructura de Verizon.

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