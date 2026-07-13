Hombre vandaliza taxi autónomo de Waymo en Los Ángeles

Un hombre fue captado mientras vandalizaba un vehículo autónomo de Waymo en medio de una concurrida avenida de Los Ángeles.

Un video, publicado en la aplicación Citizen, muestra a un hombre sin camisa recostado sobre el parabrisas estrellado del vehículo autónomo, en un incidente que ocurrió este sábado en la intersección de Sunset Boulevard y Edgemont Street, en East Hollywood.

Posteriormente, el sujeto se subió al toldo del taxi autónomo y comenzó a arrancar sus mecanismos internos y gritaba a los sensores del vehículo y a otros conductores.

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Debido al incidente, el vehículo autónomo quedó completamente detenido en la intersección, lo que afectó el tráfico en la zona.

Se desconoce si había personas en el interior del taxi sin conductor en el momento en que ocurrió el acto de vandalismo.

Aproximadamente a la 1:35 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron al incidente, donde detuvieron al sospechoso.

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Los funcionarios del LAPD no han proporcionado más detalles en relación con el incidente y tampoco han identificado al responsable de vandalizar el vehículo autónomo.

La empresa Waymo tampoco ha emitido ningún comentario sobre el vandalismo que sufrió su vehículo en East Hollywood.

Desde abril de 2025, Waymo puso en operación sus taxis autónomos en Los Ángeles, con servicio entre Santa Mónica y el centro de la ciudad.

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Como sucede en Los Ángeles y en otras ciudades con elevada carga vehicular, los automóviles sin conductor son criticados tras acusarlos de ser responsables de problemas de tráfico.

No es la primera ocasión en que un vehículo autónomo se ve involucrado en un incidente en la ciudad de Los Ángeles.

El mes pasado, se observó a un grupo de adolescentes que estaba asomado por las ventanas de un taxi autónomo de Waymo mientras el vehículo circulaba por las calles transitadas de Santa Mónica.

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