DMV de California podría frenar ventas de Tesla por 30 días

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) podría detener las ventas de los vehículos de Tesla si no corrige las afirmaciones publicitarias sobre sus funciones de conducción autónoma y piloto automático, que el estado considera que violan la ley estatal y son engañosas.

En un comunicado, se informó sobre la posibilidad después de que el DMV alegó que Tesla hizo y difundió declaraciones engañosas al publicitar sus vehículos como equipados, o potencialmente equipados, con características equivalentes a la capacidad de conducción autónoma.

La jueza administrativa Juliet Cox recomendó prohibir a Tesla fabricar y vender vehículos durante 30 días.

Después de la revisión, la decisión del DMV toma en cuenta las conclusiones de la jueza administrativa sobre las infracciones, pero reduce las sanciones, imponiendo de inmediato a Tesla una suspensión permanente de la licencia de fabricación.

Además, otorga a Tesla 60 días para tomar medidas con respecto al uso del término “piloto automático”, dijo el DMV en un comunicado.

“Si Tesla no aborda el problema después de 60 días, estará sujeta a la suspensión de su licencia de concesionario por 30 días“, advirtió el Departamento de Vehículos Motorizados de California.

El asunto se centra en cuatro frases o descripciones de productos del sitio web de Tesla que los funcionarios estatales consideran ambiguas o que equivalen a publicidad falsa.

Se incluyen: “piloto automático”, “capacidad total de conducción autónoma” y una promesa de que el sistema “está diseñado para poder hacer viajes de corta y larga distancia sin necesidad de ninguna acción por parte de la persona en el asiento del conductor”.

Además, también se considera como una falsa publicidad las afirmaciones de que un Tesla puede llevar eficazmente a las personas a su destino, con el vehículo navegando por calles, autopistas e intersecciones y luego estacionándose automáticamente.

“La decisión del DMV confirma que el departamento exigirá a todos los fabricantes de vehículos los más altos estándares de seguridad para proteger a los conductores, pasajeros y peatones de California“, dijo el director del Departamento de Vehículos Motorizados de California, Steve Gordon.

“Tesla puede tomar medidas sencillas para pausar esta decisión y resolver este problema de forma permanente; medidas que las compañías de vehículos autónomos y otros fabricantes de automóviles han logrado en el mercado de innovación líder y solidario de California”, agregó Gordon.

Hasta la tarde de este jueves, Tesla no había emitido un comentario sobre el asunto.

