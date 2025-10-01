California renueva imagen de licencias de conducir y tarjetas de identificación

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) anunció este miércoles una nueva imagen que tendrán las licencias de conducir y las tarjetas de identificación de California.

Los nuevos documentos tienen medidas de seguridad más avanzadas y tecnología de vanguardia, además de lucir la belleza del paisaje estatal.

What’s the difference between your current ID and the new card design?



Here’s everything you need to know about the new design for California driver’s licenses and ID cards. 🚗 pic.twitter.com/MsdFQxE0dD — CA DMV (@CA_DMV) October 1, 2025

El nuevo diseño de la licencia de conducir y de las tarjetas de identificación comienzan a implementarse desde este miércoles 1 de octubre, y el DMV aclaró que los documentos anteriores son válidos hasta su fecha de vencimiento.

Sigue leyendo: Fin de las etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante en California

De acuerdo con el DMV, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación de California se renuevan periódicamente con el propósito de mejorar las medidas de seguridad.

La última ocasión que el DMV llevó a cabo una actualización de las medidas de seguridad fue en 2010, mientras que la apariencia de las tarjetas se modificó en 2018 con la implementación de REAL ID.

“Las nuevas tarjetas utilizan tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad y su diseño muestra las emblemáticas secuoyas, amapolas y costa de California”, dijo el director del Departamento de Vehículos Motorizados del estado, Steve Gordon.

Sigue leyendo: Autoridades desmantelan grupo dedicado al robo de autos en el sur de California

“Si bien sé que algunos de nuestros clientes querrán la nueva versión de la licencia de conducir, no es necesario reemplazar una licencia o tarjeta de identificación existente hasta que la actual caduque“, agregó el director del DMV de California.

En su comunicado, el DMV dijo que se incorporaron imágenes que muestran la belleza natural de California en el diseño, junto con elementos mejorados para evitar la falsificación, y otras características.

Además, el DMV añade una firma digital de seguridad a uno de los dos códigos de barras del reverso de las tarjetas.

Sigue leyendo: Todo sobre la Real ID en California antes del plazo del 7 de mayo

De esta manera, California se convierte en uno de los primeros estados en incorporar este tipo de firma digital, mientras que las nuevas tarjetas ya no tendrán la banda magnética en el reverso.

La tarifa para la licencia de conducir actualizada se mantiene en $45 dólares, mientras que las tarjetas de identificación tienen un costo de $39 dólares.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California recomendó utilizar los servicios en línea y otros canales de servicio para trámites como la renovación de licencias de conducir y matrículas de vehículos antes de acudir a una oficina del DMV.

Sigue leyendo: Fin de una era: nuevo formato de matrículas en California llega en 2026

También está disponible el Asesor de Servicios en el sitio web del departamento para conocer las opciones para completar las tareas del DMV.

Para recibir sus avisos de renovación de registro de vehículo, licencia de conducir y tarjeta de identificación por correo electrónico, los clientes deben crear una cuenta MyDMV en este enlace.

Sigue leyendo:

· DMV de California ofrece horarios ampliados para solicitar REAL ID

· Se acaba el plazo para obtener tu REAL ID en California

· California retira examen a conductores mayores de 70 años