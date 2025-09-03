Autoridades desmantelan grupo dedicado al robo de autos en el sur de California

Seis sospechosos fueron arrestados durante un operativo en contra de un grupo especializado en el robo de automóviles en el sur de California, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

En diciembre de 2024, el grupo de trabajo de Interdicción de Robo de Automóviles de Riverside (RAID) inició una investigación sobre la organización Long Beach Performance, que tenía presuntas actividades ilícitas en los condados de Riverside, Los Ángeles, San Bernardino y Orange, dijo CHP.

Durante los siguientes nueve meses, los detectives descubrieron una “sofisticada” organización criminal y una red dedicada al robo de automóviles, que alteraba los números de identificación vehicular (VIN) y falsificaba la documentación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Sigue leyendo: Tragedia en Riverside: cuatro fallecidos y dos heridos por choque vehicular

Además, la Patrulla de Caminos de California dijo que las investigaciones también revelaron que la organización delictiva se dedicaba a la venta de vehículos robados, así como al tráfico de narcóticos y armas de fuego.

Los detectives encontraron numerosos vehículos, relacionados con la organización criminal, cuyo valor se estima en más de $1.25 millones de dólares.

El 26 de agosto, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de allanamiento en domicilios y negocios vinculados con la organización delictiva. Durante las redadas, los agentes encontraron 11 automóviles robados y 31 armas de fuego, además de arrestar a seis miembros de la organización.

Sigue leyendo: Encuentran a hermanos hispanos desaparecidos en Los Ángeles

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes habían extendido su área de influencia a Las Vegas, Nevada, donde los investigadores de RAID se encuentran trabajando con la policía local con el propósito de recuperar más automóviles robados.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los seis sospechosos que están bajo custodia debido a que todavía no han concluido las investigaciones.

“Esta investigación destaca la dedicación de RAID y nuestros aliados para identificar, investigar y desmantelar organizaciones criminales que operan a través de las fronteras estatales y de los condados”, declaró el teniente de la CHP, Kraig Palmer.

Sigue leyendo: Fatal choque en Los Ángeles deja un muerto y múltiples lesionados

“Este operativo refleja nuestro compromiso de brindar el máximo nivel de seguridad, servicio y protección a los californianos. Nos comprometemos a proteger a nuestras comunidades responsabilizando a los infractores, a la vez que colaboramos con nuestros aliados para garantizar una California segura”, añadió.

En el operativo participaron varias agencias, entre las que están las Divisiones Interior y Sur de CHP, el Departamento de Policía de Long Beach, el Departamento de Policía de Riverside y el Departamento de Policía de Anaheim.

También tomaron parte las Fuerzas de Tarea contra Pandillas y Robo de Automóviles del Condado de San Bernardino, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), el Departamento de Seguros y la Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB).

Sigue leyendo:

· Abuelo y nieta hispanos mueren por conductora ebria en Anaheim

· Ciclista hispano de 15 años se recupera tras ser atropellado en Los Ángeles

· Escándalo en Los Ángeles: esposa de músico baleada por la policía