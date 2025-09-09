Fin de las etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante en California

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció este martes que el 30 de septiembre termina el programa de las etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante (CAV), debido a regulaciones federales.

Con el fin del programa, a partir del 1 de octubre de 2025 las etiquetas CAV no serán válidas en California, lo que permitía utilizar los carriles designados para automóviles con un mínimo de dos o tres pasajeros (HOV) cuando solo va el conductor, o recibir tarifas reducidas de peaje en ciertas áreas.

🚨 Big changes for vehicles displaying Clean Air Vehicle (CAV) decals. 🚗💨



Starting Oct. 1, a CAV decal will no longer allow you to travel in carpool HOV lanes as a single occupant or receive reduced toll rates in some areas.



🔗 Learn more at the link in our bio. pic.twitter.com/rBO1ozTUmY — CA DMV (@CA_DMV) September 9, 2025

De esta manera, a partir del 1 de octubre, todos los vehículos deberán cumplir con los señalamientos de ocupación para utilizar los carriles para dos o más pasajeros y deberán pagar las cuotas de peaje correspondiente, con el riesgo de recibir una multa.

Sigue leyendo: Autoridades desmantelan grupo dedicado al robo de autos en el sur de California

La disposición no es exclusiva para California, sino que aplica a partir del 1 de octubre en todo Estados Unidos.

A pesar de que las etiquetas CAV tenían una vigencia de hasta cuatro años, la decisión del gobierno federal de no extender el programa hace que todas las etiquetas ya no sean válidas a partir del 1 de octubre, sin importar la fecha en que fueron emitidas.

Desde el 29 de agosto, DMV dejó de recibir solicitudes y de entregar las etiquetas CAV a nuevos beneficiarios.

Sigue leyendo: Todo sobre la Real ID en California antes del plazo del 7 de mayo

“Este es un gran programa para los californianos conscientes del impacto ambiental. Hemos otorgado más de un millón de etiquetas desde que este programa fue aprobado, lo que ha ayudado a promover un cambio en cómo manejamos”, dijo el director de DMV, Steve Gordon.

“Los californianos están comprometidos a reducir la huella de carbono y esta etiquetas ayudaban a los conductores a ser guardianes de nuestras carreteras y el medio ambiente. Es una pérdida completa y urgimos al gobierno federal a mantener este programa“, agregó.

En las oficinas del DMV se informa sobre el fin del programa federal de las etiquetas CAV y se incluyó una notificación en el sitio web del departamento.

Sigue leyendo: Fin de una era: nuevo formato de matrículas en California llega en 2026

El DMV notificará directamente a los clientes que tengan una cuenta de correo electrónico en su archivo con el departamento, además de hacer publicaciones en las redes sociales para recordar a los clientes sobre el término del programa.

Además, Caltrans también informará en los anuncios electrónicos en las carreteras sobre el fin del programa de etiquetas CAV a partir del 1 de octubre.

Desde 1999, se permitía el acceso a automóviles de baja emisión contaminante con un solo ocupante en los carriles designados para vehículos con dos o tres pasajeros, con la más reciente autorización del programa en 2017.

Sigue leyendo: DMV de California ofrece horarios ampliados para solicitar REAL ID

El DMV de California comenzó a expedir las etiquetas CAV a vehículos que calificaran desde el 1 de enero de 2019, con fecha de vencimiento el 1 de enero del cuarto año de haber sido emitidas, lo que significaba que eran válidas por tres años completos, más unos meses adicionales en el año en que se emitieron.

Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2025, todas las etiquetas CAV ya no serán válidas.

Sigue leyendo:

· California retira examen a conductores mayores de 70 años

· Indocumentados son objetivo de estafadores que ofrecen licencias para conducir de California falsas

· Oficina del Departamento de Vehículos Motorizados en Montebello cierra por renovaciones