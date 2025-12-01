California comienza a multar autos eléctricos en carriles de alta ocupación

Desde este lunes, la Patrulla de Caminos de California (CHP) comienza a multar a conductores de vehículos eléctricos que utilicen los carriles compartidos sin pasajeros en las autopistas del estado.

En septiembre, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció que el 30 de ese mes terminaba el programa de etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante (CAV), después de promulgase una nueva ley que puso fin al programa de 25 años.

Después de un periodo de gracia de 60 días, cualquier vehículo que utilice el carril compartido sin un pasajero (con calcomanía amarilla o no) tiene el riesgo de ser detenido y multado con $490 dólares por circular en un carril confinado.

El programa estatal de calcomanías para vehículos de baja emisión, que permitía a los conductores no contaminantes circular sin pasajeros por los carriles de alta ocupación (VAO) desde el año 2000, terminó después de que los republicanos en el Congreso votaron en contra de su renovación.

Los descuentos para puentes y carriles exprés que se ofrecían a los vehículos de baja contaminación también finalizaron el 30 de septiembre.

Desde el 1 de octubre, los conductores que llevaban la calcomanía CAV en sus parachoques delantero o trasero debían obedecer las normas de los carriles compartidos. Hasta este lunes, los conductores únicamente recibían advertencias.

En 1999, el gobierno federal dio la oportunidad a los estados de decidir si los vehículos de baja emisión contaminante podían circular sin pasajeros por los carriles VAO. California fue el primer estado en implementar el programa con calcomanías CAV.

En 2015, el presidente Barak Obama extendió el programa hasta el 30 de septiembre de 2025.

Aunque las grandes mayorías bipartidistas aprobaron un proyecto de ley para extender el programa de calcomanías CAV hasta 2027 (convertido en ley por el gobernador Gavin Newsom), California no pudo continuar con el programa sin la aprobación del Congreso.

El fin del programa de calcomanías CAV es una de las medidas adoptadas en la Casa Blanca para revertir las regulaciones ambientales, en particular las de California.

El presidente Trump firmó en junio una resolución que bloqueó la prohibición de California a la venta de autos nuevos a gasolina para 2035.

Además, el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” también terminó con el crédito fiscal de $7,500 dólares para vehículos cero emisiones elegibles después del 30 de septiembre.

California contraatacó con demandas y una orden ejecutiva del gobernador Newsom para que las agencias estatales recomienden formas de expandir el uso de vehículos cero emisiones en el estado.

Hasta noviembre de 2025, se han vendido 325,768 vehículos de bajas emisiones contaminantes en California, lo que representa casi el 25% de todos los automóviles vendidos en el estado, según la Comisión de Energía de California.

Los dueños de estos vehículos no están obligados a retirar sus calcomanías amarillas después de este lunes ni a solicitar etiquetas FasTrack diferentes.

Con esta medida, se espera un congestionamiento de tráfico que obligue a un número considerablemente mayor de vehículos a circular por los carriles regulares.

Los conductores que deseen seguir utilizando los carriles para vehículos de alta ocupación deberán empezar a organizar viajes compartidos o participar en iniciativas como el programa 511 de la Comisión Metropolitana de Transporte, que permite compartir autos o furgonetas de diversas maneras.

