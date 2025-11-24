Millones de residentes del sur de California preparan vacaciones

Cerca de 7 millones de residentes del sur de California planean salir por autopistas o por avión para disfrutar esta semana de las vacaciones de Thanksgiving, dijo la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

De acuerdo con los funcionarios del AAA, la temporada de viajes con motivo de Thanksgiving de este año puede ser la más activa jamás registrada, con viajes de unos 82 millones de estadounidenses, de los cuales, 6.78 millones son habitantes del sur de California.

Se espera que casi el 90% de los viajeros tomen las carreteras y autopistas entre el martes 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, según informó la asociación.

Sigue leyendo: California podría prohibir a niños viajar en el asiento delantero de un auto

El alto precio del combustible no es motivo suficiente para que las personas se decidan a viajar en sus automóviles, a pesar del precio promedio del galón de combustible regular sin plomo de $4.66 dólares en California.

A planear los mejores horarios

Los investigadores recomendaron a los viajeros por Thanksgiving que tengan sus planes listos para decidir el mejor momento para tomar las autopistas, ya que se espera que las tardes de este martes y del miércoles sean los horarios más congestionados.

Después de Thanksgiving, se recomienda a los vacacionistas que salgan a las carreteras a más tardar el sábado 29 de noviembre, porque se espera tráfico pesado durante todo el domingo.

Sigue leyendo: California renueva imagen de licencias de conducir y tarjetas de identificación

Los mejores horarios para salir a las carreteras pueden ser:

Martes 25 de noviembre : antes de las 12:00 p.m.

: antes de las 12:00 p.m. Miércoles 26 de noviembre : antes de las 11:00 a.m.

: antes de las 11:00 a.m. Viernes 28 de noviembre : antes de las 11:00 a.m.

: antes de las 11:00 a.m. Sábado 29 de noviembre : antes de las 10:00 a.m.

: antes de las 10:00 a.m. Domingo 30 de noviembre : antes de las 11:00 a.m.

: antes de las 11:00 a.m. Lunes 1 de diciembre: después de las 8:00 p.m.

Se espera que las carreteras y autopistas tengan poco tránsito vehicular durante el jueves de Thanksgiving.

La Autopista 5, la más transitada

Según los investigadores, la Autopista 5, entre Los Ángeles y Bakersfield, es el tramo con mayor tránsito vehicular en el sur de California, especialmente el miércoles 26 de noviembre aproximadamente a las 7:45 p.m.

Sigue leyendo: Fin de las etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante en California

Los pronósticos de INRIX dicen que el traslado de Los Ángeles a Bakersfield podría ser superior a las 4 horas, con un volumen de tráfico que aumentará un 147%. En días normales, las 110 millas entre ambas localidades se puede recorrer en menos de dos horas.

La compañía de renta de autos Hertz dijo que el miércoles 26 de noviembre puede ser el día con mayor afluencia de recogidas de autos de alquiler, con la buena noticia de que las tarifas para el alquiler de autos nacionales son un 15% más bajas que el año pasado.

Entre los principales destinos de vacaciones para los residentes del sur de California están San Diego, Las Vegas, Disneyland, el Área de la Bahía y los parques nacionales cercanos.

Sigue leyendo: Autoridades desmantelan grupo dedicado al robo de autos en el sur de California

LAX espera 2.5 millones de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) está listo para dar servicio a unos 2.5 millones de pasajeros durante las vacaciones de Thanksgiving, entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre.

La intensa actividad en la terminal aérea ya se resiente con tráfico pesado en sus caminos de acceso, así como en largas filas para pasar los controles de seguridad.

Atrás quedó la amenaza de retrasos y cancelaciones por el cierre del gobierno federal, que afectó las operaciones del LAX por la falta de suficientes controladores de tráfico aéreo.

Sigue leyendo: Fin de una era: nuevo formato de matrículas en California llega en 2026

Las autoridades aeroportuarias esperan un alto número de usuarios en la terminal aérea, por lo que instaron a los viajeros a tomar el tiempo suficiente para abordar sus vuelos, al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para salidas internacionales.

También pidieron a los usuarios que reserven sus estacionamientos con anticipación, así como que consulten el estatus de sus vuelos antes de llegar al LAX, y utilicen el check-in en línea cuando sea posible.

El domingo 30 de noviembre puede ser el día con mayor actividad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con más de 230,000 viajeros.

Sigue leyendo:

· California retira examen a conductores mayores de 70 años

· Indocumentados son objetivo de estafadores que ofrecen licencias para conducir de California falsas

· California amplía elegibilidad de pruebas en el hogar para obtener una licencia para conducir