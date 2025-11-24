Tormentas severas complican viajes de Thanksgiving en Texas y estados del sur de EE.UU.

La madrugada del lunes comenzó con tormentas eléctricas que azotaron el norte de Texas, Oklahoma y Arkansas, especialmente a lo largo de los corredores de las Interestatales 20 y 35, afectando a millones de viajeros que ya se desplazan por el feriado de Thanksgiving.

Según las previsiones, se esperan tormentas aún más fuertes durante la tarde del lunes, lo que podría generar retrasos adicionales en vuelos y complicaciones en carretera a medida que el sistema avanza hacia el este.

Posible desarrollo de tormentas superceldas

El sistema ya dejó condiciones severas el fin de semana en el oeste de Texas, donde se formó una tormenta supercelular en Grandfalls el domingo.

Este tipo de tormentas tiene potencial de producir: granizo de gran tamaño, vientos destructivos y tornados.

Para este lunes se espera una segunda ronda de tormentas sobre el norte y este de Texas, también con capacidad de transformarse en superceldas.

Más de 400 vuelos retrasados en Dallas

El primer impacto del mal tiempo se dejó sentir en el transporte aéreo, con más de 485 vuelos se retrasaron el domingo en el Aeropuerto Internacional Dallas–Fort Worth, según la firma de monitoreo FlightAware.

Con nuevas tormentas en camino, el riesgo de demoras continúa para los vuelos anticipados de Thanksgiving.

Alertas por tormentas e inundaciones

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA ha emitido un riesgo de nivel 2 de 5 para tormentas severas en el este de Texas, norte de Luisiana, sur de Arkansas y este de Mississippi.

Houston queda justo fuera de esa franja, aunque también podría registrar tormentas fuertes el lunes.

Paralelamente, alertas de inundación cubren el norte de Texas, incluida el área metropolitana de Dallas, debido a lluvias continuas sobre zonas ya saturadas.

Las previsiones incluyen entre 1 y 3 pulgadas de agua acumuladas hasta el final del lunes.

La mayor advertencia de inundaciones corresponde a la región Ark-La-Tex, donde el Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA decretó un riesgo de nivel 2 de 4 para inundaciones repentinas en Dallas; Shreveport, Louisiana; Little Rock, Arkansas; Jackson, Mississippi; y Memphis, Tennessee.

Mejoría el martes en Texas, pero tormentas avanzan

Las condiciones de viaje comenzarán a mejorar en Texas el martes, mientras las tormentas se desplazan hacia el este, afectando con lluvia intensa a: Alabama, Tennessee y Georgia.

Esto incluye al Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del país, que podría registrar un aumento de retrasos mientras el sistema continúa su avance por el sureste de Estados Unidos.

