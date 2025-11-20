¿Tormentas de nieve en Thanksgiving? Qué dice el pronóstico del clima para el 27 de noviembre

El clima para la semana de Thanksgiving, según meteorólogos, traerá un sistema de tormentas de gran tamaño que será protagonista en los días previos al 27 de noviembre, afectando especialmente la zona oriental del país.

De acuerdo con AccuWeather, este sistema traerá lluvia generalizada, vientos fuertes y la posibilidad de nieve en sus zonas más frías, justo cuando millones de personas se desplazan para reunirse con sus familias.

¿Habrá tormentas de nieve en Thanksgiving?

Los meteorólogos anticipan que la tormenta saldrá de Texas entre el martes 25 y el miércoles 26, avanzará hacia Arkansas, Misuri e Illinois y continuará su paso hacia el noreste.

Atlanta y partes de Florida podrían enfrentar tormentas eléctricas, mientras que los vientos podrían ralentizar operaciones en aeropuertos como Chicago y Minneapolis.

Pero la pregunta central para muchos viajeros es: si habrá tormentas de nieve el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. La respuesta, según los expertos, depende de la región.

A medida que la tormenta del miércoles se desplace hacia el valle de Ohio, ingresará una masa de aire frío procedente de Canadá, lo que podría generar nieve entre el miércoles y el jueves en la franja que va desde Wisconsin hasta el norte de Michigan.

Sin embargo, para ciudades del Atlántico Medio, como Nueva York o Filadelfia, la probabilidad de nieve es baja. Se esperan lluvias, viento y nubes, pero no condiciones invernales fuertes para el feriado.

Después de Thanksgiving se espera una transición hacia un patrón más frío en gran parte del centro y norte del país, con posibilidades crecientes de condiciones invernales y nevadas fuertes en regiones del centro-oeste y centro del país, apuntan los meteorólogos.

Te puede interesar:

· Oferta de Walmart por Thanksgiving: pavo con todo incluido por $39

· ¿Nevará en California durante Thanksgiving?

· Oreo lanza 6 nuevos sabores por Thanksgiving: pavo, arándanos y más