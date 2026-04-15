Secretario del Tesoro plantea que el precio de la gasolina bajaría a $3 dólares hasta el verano

La proyección de Scott Bessent, secretario del Tesoro, es que el precio de la gasolina irá disminuyendo conforme se resuelva en tema de la guerra en contra de Irán, pero es consciente de que quizá será hasta el verano cuando el galón en Estados Unidos vuelva a comercializarse a $3 dólares en promedio.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, el republicano de Carolina del Sur admitió que la escasez de crudo generada por el bloqueo al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz ha incrementado el precio de los combustibles a nivel global, pues por ahí pasa cerca del 20% de la producción de hidrocarburos.

“Es la semana de cierres bancarios aquí en Washington D.C., así que me he reunido con muchos de mis homólogos de Oriente Medio, los ministros de finanzas, y todos dicen que cuando se abran los estrechos podrán volver a bombear petróleo en el plazo de una semana”, indicó.

Sin embargo, admitió que todavía faltan algunos meses para que los precios del petróleo y los combustibles puedan estabilizarse en los niveles que rondaba previo al 28 de febrero, cuando Estados Unidos comenzó a bombardear a la República Islámica.

“Soy optimista y creo que entre el 20 de junio y el 20 de septiembre podremos volver a tener la gasolina a $3 dólares”, subrayó.

Los precios de la gasolina y el diésel comenzaron a subir desde que Estados Unidos comenzó a bombardear Irán. (Crédito: John Raoux / AP)

El punto controversial es que mientras el presidente Donald Trump se aferra a etiquetar a Estados Unidos como ganador del conflicto bélico desatado en Medio Oriente, las autoridades iranís se niegan a firmar un acuerdo donde garanticen la suspensión definitiva de su programa de enriquecimiento de uranio, principal detonante de este conflicto.

De hecho, existe un alto al fuego temporal ordenado por el mandatario estadounidense al menos hasta el 21 del abril, esto con el objetivo de restablecer negociaciones diplomáticas encaminadas a dar por concluida la costosa guerra.

Mientras tanto, un reporte dado a conocer por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), señala que este miércoles el precio promedio de la gasolina se situó en $4.11 dólares por galón, situación que implica un aumento de más de un dólar en las últimas siete semanas.

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