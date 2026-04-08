Chuck Schumer define a Donald Trump como “un idiota militar”

Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, tachó al presidente Donald Trump de ser “un idiota militar” a quien debe atribuirse los problemas en la economía por su idea de enfrentar a Irán sin un plan definido anticipadamente.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata de Brooklyn arremetió en contra del jefe de la nación al considerar que al haber dado la orden de atacar a la República Islámica el 28 de febrero, no calculó el elevado gasto de la ofensiva militar estadounidense ni las repercusiones de dicha acción en los precios de los combustibles.

“Trump es un imbécil militar. Su guerra, con un costo de $44 mil millones de dólares y más de $4 dólares por galón de gasolina, nos ha dejado peor hoy que cuando la comenzó. Y si reanuda esta guerra, estaremos en una situación aún peor”, señaló.

Acto seguido, exhortó a sus compañeros en el Congreso a tomar cartas en el asunto para evitar mayores daños de los causados hasta el momento por la deficiente decisión del presidente.

“Debemos aprobar nuestra Resolución sobre Poderes de Guerra para poner fin a esta guerra de una vez por todas”, enfatizó.

Donald Trump había tratado de ocultarlo, pero en Irán ha muerto más de una decena de miembros del ejército. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El posicionamiento de Schumer ya se había manifestado horas antes en otra publicación donde se expresó de Trump como “una persona extremadamente enferma” a quien se le debía poner un alto.

“Cada republicano que se niegue a unirse a nosotros para votar en contra de esta guerra gratuita y arbitraria será responsable de todas las consecuencias”, escribió también en X.

Al respecto, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado dirigido a Fox News para recordarle a Chuck Schumer cómo él era quien antes pregonaba que Irán representaba una amenaza para la seguridad.

“Al igual que muchos demócratas, Chuck Schumer ha pasado décadas hablando de la amenaza que representa Irán, pero sin hacer nada al respecto. El presidente Trump tomó medidas valientes para garantizar que Irán nunca pueda usar un arma nuclear contra nuestro territorio, y como él mismo dijo, estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo para lograr una paz duradera“, indica parte de la misiva.

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