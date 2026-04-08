Senado alista voto para bloquear “poderes de guerra” de Trump ante conflicto en Irán, confirma Schumer

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), confirmó que la siguiente semana habrá un proyecto de resolución contra “poderes de guerra” del presidente Donald Trump, a fin de evitar más acciones en Medio Oriente.

“Estoy anunciando que la próxima semana el Senado votará sobre la resolución de Poderes de Guerra”, dijo Schumer este miércoles. “El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento tan peligroso. Ningún presidente, demócrata o republicano, debería llevar a este país a la guerra por su cuenta. Ni ahora ni nunca. Los republicanos tendrán, una vez más, la oportunidad de unirse a los demócratas y poner fin a esta imprudente guerra de elección”.

El líder demócrata indicó que la Ley de Poderes de Guerra puede poner fin a las “hostilidades” en Medio Oriente, en particular contra Irán, lo que obligaría al presidente a obtener una autorización especial de uso militar (AUMF, en inglés).

“Trump debe poner fin a la guerra ahora. La única solución viable es una solución diplomática duradera. Un alto el fuego de dos semanas, especialmente uno tan frágil como este, no es una estrategia, ni una solución diplomática”, consideró.

Schumer criticó al presidente por realizar diplomacia desde las redes sociales, en referencia al amago de “terminar con una civilización entera”, para enfocarse en construir acuerdos de paz duradera.

“Trump debe dejar de publicar en las redes sociales y empezar a hacer el duro trabajo de construir una paz duradera”, señaló. “Trump eligió esta guerra; él es responsable de las consecuencias. La próxima semana, el Congreso tiene la oportunidad de actuar para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir”.

El anuncio de Schumer ocurre un día después de que varios congresistas demócratas pidieron invocar la Enmienda 25 en contra de Trump, a fin de destituirlo, un plan que no avanza entre republicanos.

Chuck Schumer adelantó que los demócratas buscarán bloquear los “poderes de guerra” de Trump. Crédito: Tom Brenner | AP

El alza de precios por la guerra con Irán

El líder Schumer indicó que la guerra con Irán ha provocado el alza de precios de la gasolina en EE.UU., además de advertir que a pesar de una tregua –y no una paz duradera– los costos podrían extenderse hasta agosto.

Las afectaciones económicas se extienden entre todas las familias, incluidas las latinas, indicó en un reporte reciente Voto Latino.

“El presidente está pidiendo a los contribuyentes estadounidenses que financien un conflicto extranjero de $445 mil millones de dólares, mientras que las familias trabajadoras aquí en casa luchan por cubrir sus necesidades básicas. Las familias latinas ya sienten la presión en los supermercados y las gasolineras, y en lugar de brindarles ayuda, esta administración opta por enviar esos dólares al extranjero”, declaró Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Esa decisión deja claras sus prioridades. En un momento en que las familias necesitan apoyo, el presidente antepone una guerra costosa a la estabilidad económica de quienes están pagando la factura”.

La organización enlistó el alza de precios en cadena, debido al incremento de la gasolina en varios estados.

“Por primera vez en cuatro años, el precio promedio nacional de la gasolina ha superado los $4 dólares por galón, con los mayores aumentos en los estados con mayor población latina”, señala el reporte.

En California el precio es mucho más alto, con $5.93 dólares por galón; en Florida $4.15 dólares por galón, mientras en Texas aumentó $.78 centavos de dólar, para sumar $3.86 dólares por galón.

Eso, indica Voto Latino, puede generar inseguridad alimentaria, debido a que la inflación 2.4%, aunado al aumento de los costos de los fertilizantes –que también cruzan por el estrecho de Ormuz– y el combustible, vinculado al conflicto.

Se estima que 9.86 millones de hogares latinos podrían enfrentar mayor inseguridad alimentaria, además del alto costo en electricidad, que aumentó 24% en lo que va del año.

“En lugar de aliviar los costos para las familias, la administración propone un gasto de $445 mil millones de dólares que podría destinarse a cubrir necesidades básicas en el hogar”, señala la organización.

Ese monto podría cubrir Medicaid de aproximadamente 56 millones de estadounidenses durante un año; brindar cuidado infantil durante un año a aproximadamente 34 millones de niños, y financiar comidas escolares gratuitas para cerca de 47 millones de niños durante toda su educación primaria y secundaria.

“Las familias latinas no son una nota al pie en esta economía. Somos su pilar fundamental y no lo olvidaremos en noviembre”, dijo la organización, en referencia a la elección intermedia.

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