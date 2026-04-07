Varios congresistas piden remover a Trump bajo la Enmienda 25 tras amago a Irán, ¿es posible que ocurra?

Varios congresistas están empujando la invocación a la Enmienda 25 para la destitución del presidente Donald Trump, luego de que el mandatario amenazara con desaparecer “a una civilización entera” en referencia a Irán.

“¡Enmienda 25 AHORA MISMO! ¡Trump es demasiado desequilibrado, peligroso y perturbado como para tener los códigos nucleares!”, escribió en X el representante demócrata Mark Pocan (Wisconsin).

La postura de algunos congresistas contra Trump aumentó luego de amagar con ataques en infraestructura en Irán, si a las 8:00 p.m. ET (tiempo de Washington, D.C.) no reabría el estrecho de Ormuz.

Por ahora los congresistas que llaman la aplicación de la Enmienda 25 son demócratas, pero ningún líder republicano o demócrata en el Congreso se ha sumado a tal llamado.

“Si el Congreso de los Estados Unidos aún tiene alguna posibilidad de sobrevivir, cada miembro del Congreso y senadores deben exigir la destitución de Trump hoy mismo, amparándose en la Enmienda 25”, dijo en un video Ro Khanna (California). “[Trump] está amenazando con la destrucción total de una civilización. Llama animales a los iraníes. Demuestra un desprecio absoluto por la humanidad de las personas en Irán, en Gaza, en Cuba. Esto es un crimen moral. Es un crimen de guerra”.

Khanna pide una reunión de emergencia para que se invoque la Enmienda 25 desde el Congreso.

También la representante Yassamin Ansari (Arizona) se sumó al llamado y dijo que presentará artículos de destitución contra Pete Hegseth, secretario de Defensa.

El senador Ed Markey (Massachusetts) dijo que el presidente Trump “debe ser destituido” y advirtió que puede cometer crímenes de guerra, incluso llamó a militares a desobedecer órdenes.

“A los miembros de nuestras fuerzas armadas: recuerden, no tienen por qué obedecer órdenes ilegales”, expuso.

Ilhan Omar (Minnesota), Rashida Tlaib (Michigan), Shri Thanedar (Michigan), Sydney Kamlager-Dove (California), Delia Ramírez (Illinois), entre otros.

“Las desquiciadas amenazas de violencia y genocidio de Trump son inexcusables. Es un belicista que intensifica el conflicto para su propio beneficio y para consolidar su poder”, consideró la representante Ramírez. “Mis colegas republicanos no pueden seguir ignorándolo. Hay que detenerlo y destituirlo”.

Al llamado se sumaron los representantes Joaquín Castro (Texas), Chris Murphy (Connecticut) y Maxwell Alejandro Frost (Florida).

“Debemos detener esta guerra de inmediato”, dijo Frost. “Cada miembro del Congreso debe oponerse a estas amenazas y ponerle fin antes de que se pierdan más vidas. El Congreso debe reunirse nuevamente para aprobar la Resolución sobre Poderes de Guerra. También debe invocarse la Enmienda 25. El Congreso tiene que cumplir con su deber. Poderes de guerra y juicio político”.

El republicano Nathaniel Moran (Texas) expuso que apoya la mayoría de las políticas del presidente Trump, pero no respalda la “desaparición de una civilización entera“, como indicó el mandatario. Moran, sin embargo, no llama a la aplicación de la Enmienda 25.

¿Puede el Congreso invocar la Enmienda 25?

La Sección 4 de la Enmienda de la Constitución establece los procesos sobre cómo se podría destituir al presidente en turno, aunque esta parte nunca se ha invocado.

Uno de los procesos es que el vicepresidente y la mayoría de los secretarios del gabinete (u otro organismo que el Congreso determine) declaren al presidente incapacitado para ejercer las facultades y deberes del cargo, expone la organización Bipartisan Policy Center.

En ese proceso, el vicepresidente, en este caso J.D. Vance, asumiría la presidencia interina, pero existe la posibilidad de que el presidente, en este caso Trump, impugne la decisión y es entonces cuando el Congreso entra en acción.

“El Congreso debe reunirse para decidir el asunto en un plazo de 48 horas (durante las cuales el vicepresidente continúa ejerciendo como presidente interino)”, explica la organización. “Si dos tercios de ambas cámaras del Congreso coinciden en que el presidente no puede desempeñar sus funciones, el vicepresidente continúa como presidente interino; de lo contrario, el presidente retoma sus funciones”.

Bajo este proceso y dada la lealtad que han mostrado el gabinete y los congresistas republicanos, es difícil –o quizás imposible– que pudiera avanzar la remoción del presidente Trump. En la Cámara de Representantes se requerirían 290 votos y los demócratas tienen 214; mientras en el Senado se necesitan 67 votos, donde los demócratas cuentan con 47, incluidos los dos independientes.

Aunado a ello, la Cámara de Representantes se encuentra en receso.

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