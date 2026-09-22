3 signos del zodiaco chino atraen buena suerte hasta el 27 de septiembre

La última semana completa de septiembre 2026 trae una energía especialmente favorable para tres signos del zodiaco chino.

De acuerdo con la astrología oriental, del 21 al 27 de septiembre estos animales del horóscopo chino presentan mayores oportunidades para avanzar, resolver problemas y atraer situaciones positivas a diferentes áreas de su vida.

Predicciones de astrólogos de Your Tango explican que la semana está marcada por tres jornadas consecutivas que pueden favorecer la buena fortuna.

El martes aparece como un día completo, asociado con la posibilidad de descubrir oportunidades mientras se disfruta de la compañía de otras personas.

El miércoles representa equilibrio y puede ayudar a poner orden en aquello que estaba pendiente.

Finalmente, el jueves es considerado un día estable, ideal para sentir que las circunstancias comienzan a acomodarse de manera favorable.

Y, ¿cuáles son los signos del zodiaco chino con más suerte esta semana? Los tres signos que destacan durante este periodo son el Cerdo, la Rata y el Buey.

1. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para las personas nacidas bajo el signo del Cerdo, la semana del 21 al 27 de septiembre puede ser especialmente favorable para avanzar con un plan que llevan tiempo considerando.

Los astrólogos señalan que el martes destaca como un día apropiado para tomar decisiones importantes, firmar acuerdos o formalizar contratos.

La fortuna también puede llegar mediante el apoyo de otras personas. Si necesitas recursos, conocimientos o colaboración externa para poner en marcha un proyecto, este periodo puede ser adecuado para solicitar ayuda.

Además, la presencia de personas cercanas puede aportar una perspectiva diferente.

Un amigo, posiblemente relacionado con el signo de la Serpiente, podría ayudarte a reconocer una oportunidad que inicialmente no habías considerado.

También puede ser beneficioso escuchar los consejos de alguien del signo del Dragón que haya demostrado experiencia o buenos resultados en un proyecto similar.

2. Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata tendrá una semana en la que la buena fortuna puede manifestarse de una manera muy práctica: encontrar soluciones que permitan ahorrar tiempo y energía.

Cuando un proceso se prolonga demasiado, es común buscar atajos que permitan recuperar el control.

Según los expertos, durante estos días la energía favorable puede ayudarte a conseguir aquello que necesitas para simplificar determinadas situaciones.

Al eliminar obstáculos, tendrás mayor claridad para tomar decisiones. El Buey aparece como un posible aliado para la Rata durante esta semana.

Su lealtad, paciencia y determinación pueden convertirse en un respaldo importante para superar un momento complicado.

Con mayor claridad mental, la Rata podrá analizar los problemas desde otra perspectiva y encontrar alternativas donde antes parecía existir únicamente mala suerte.

La clave estará en aprovechar los recursos disponibles y no desperdiciar energía en situaciones que ya no pueden modificarse.

3. Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Para el Buey, la buena suerte estará relacionada especialmente con las conexiones personales.

Muchas personas podrían querer pasar tiempo contigo durante esta semana, por lo que aceptar invitaciones y organizar encuentros puede abrir la puerta a experiencias favorables.

Los astrólogos explican que el miércoles será particularmente importante para tener una agenda organizada.

Aunque al principio pueda generar cierta incertidumbre decidir qué hacer y cuándo hacerlo, establecer prioridades permitirá aprovechar mejor las oportunidades.

El sábado aparece como un día de destrucción dentro del calendario oriental, por lo que conviene resolver asuntos importantes a mitad de semana y evitar dejar decisiones relevantes para el final.

Para el Buey, administrar correctamente su tiempo será fundamental. Reservar algunos momentos para descansar también puede ayudar a mantener la claridad necesaria para actuar estratégicamente.

La sensación de tener todo bajo control puede convertirse en uno de los principales factores de buena fortuna durante estos días.

Con objetivos claros y una agenda organizada, será más sencillo reconocer qué oportunidades merecen atención.