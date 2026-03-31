Gasolina en $4: cómo afectará a los Estados Unidos

El aumento en el precio de la gasolina vuelve a encender las alertas en Estados Unidos. Alcanzar los $4 dólares por galón no solo es una cifra más, marca un punto de presión para millones de hogares que ya enfrentan un entorno económico complejo.

Este martes, el precio promedio nacional de la gasolina superó los $4 dólares por galón, un nivel que no se veía desde 2022. De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el costo se ubicó en $4.02 dólares por galón, impulsado principalmente por el encarecimiento del petróleo a nivel global.

El conflicto en Medio Oriente ha tenido el impacto esperado en la industria energética mundial. Desde el inicio de la guerra, el precio del crudo ha subido de forma acelerada. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, ha aumentado más de 50%, mientras que el Brent ha escalado cerca de 60%.

Uno de los factores clave es el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula más del 20% del petróleo mundial. La interrupción del tránsito marítimo ha reducido drásticamente el suministro, lo que presiona los precios al alza.

Golpe directo al bolsillo

El primer golpe y el más visible en el bolsillo por el aumento en los precios de la gasolina se da en cada visita que los conductores hagan en la bomba (aunque va más allá). Según estimaciones del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford, los hogares estadounidenses gastarán en promedio $740 dólares adicionales en gasolina este año.

Además, el diésel, clave para el transporte de mercancías, ya alcanza los $5.45 dólares por galón, lo que incrementa los costos logísticos. Esto termina reflejándose en productos más caros en supermercados, servicios y transporte.

“Este aumento en el gasto en gasolina podría potencialmente reducir la capacidad de los consumidores para gastar en categorías ‘preferenciales’ o discrecionales”, escribieron recientemente los economistas de Bank of America.

Inflación y crecimiento en riesgo

El alza en los precios energéticos también complica el panorama macroeconómico, ya que cada incremento en el petróleo tiene efectos en cadena: suben los costos de producción, aumenta la inflación y se frena el crecimiento económico.

El economista Joe Brusuelas, de RSM US, consultado por CNN, estima que un aumento sostenido en el crudo puede afectar directamente al Producto Interno Bruto (PIB) y elevar los precios al consumidor.

“El público estadounidense va a cargar con el peso del ajuste”, señaló Brusuelas. “Lo que está ocurriendo ahora seguirá afectándoles en diciembre”.

Además, existe el riesgo de lo que se conoce como “destrucción de la demanda”. Esto quiere decir que, cuando los precios son tan altos, las personas cambian sus hábitos de compra, reducen su consumo, afectan a las empresas y al empleo.

La Reserva Federal ante un dilema

El contexto también pone en una posición complicada a la Reserva Federal (Fed). Aunque el aumento en la gasolina podría impulsar la inflación, subir las tasas de interés no necesariamente solucionaría el problema.

“Para cuando se noten los efectos de un endurecimiento de la política monetaria, probablemente el impacto del precio del petróleo ya habrá pasado, y se estará ejerciendo presión sobre la economía en un momento inoportuno”, explicó Jerome Powell, presidente de la Fed, en una charla que tuvo en la Universidad de Harvard. “Por lo tanto, la tendencia es ignorar cualquier tipo de perturbación de la oferta”.

Esto abre la puerta a que el banco central opte por mantener o incluso recortar tasas si el crecimiento económico se debilita.

El aumento de la gasolina no ocurre de forma aislada, tiene efectos en cascada. Impacta el precio de los alimentos, eleva los costos de transporte, presiona los salarios y afecta la confianza del consumidor.

En un entorno donde el empleo crece con menor fuerza y la inflación sigue siendo una preocupación, este nuevo incremento representa un desafío adicional para millones de familias.

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