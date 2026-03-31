Precios de la gasolina en EE.UU. alcanzan los $4 por galón: el costo más elevado desde 2022

A medida que se siguen intensificando las tensiones en Oriente Medio con el desarrollo de la guerra en Irán, los estadounidenses están sintiendo la presión del encarecimiento de los precios de la energía en sus bolsillos.

Para este martes 31 de marzo, el costo promedio nacional de la gasolina se ubica en los $4 por galón, uno de los precios más elevados desde 2022, según datos de GasBuddy.

Los elevados precios de la gasolina en los surtidores estadounidenses están siendo influenciados por el disparo del costo del crudo, ante el cierre del estrecho de Ormuz, una de las vías principales por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Tras cuatro semanas de iniciado el conflicto, el Brent (referencia internacional) cierra marzo en los $113 por barril, mientras que el WTI (referencia estadounidense) se sitúa alrededor de los $102 por barril.

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la gasolina de grado medio aumentó a $4.54; la de primera calidad subió a $4.90, el diésel se ubica en los $5.45 y el E85 aumentó a $3.14.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó en su informe que la inflación general en Estados Unidos podría alcanzar el 4.2% este año, esto debido a la influencia de varios factores, tanto las políticas comerciales como los conflictos geopolíticos.

En el análisis, la OCDE advirtió que “la amplitud y duración del conflicto en Irán son muy inciertas, pero un periodo prolongado de precios energéticos más altos aumentará notablemente los costos empresariales y elevará la inflación al consumidor, con consecuencias adversas para el crecimiento”.

Por su parte, economistas de Goldman Sachs y EY-Parthenon aumentaron entre un 30% y un 40% las probabilidades de recesión en Estados Unidos para este año. Los especialistas indican que la interrupción en el suministro del petróleo y la persistente inflación son los puntos claves para la contracción económica.

“Hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento y aumentado la probabilidad de recesión, ya que, si este conflicto se agrava o se prolonga, se observaría un riesgo más evidente de desaceleración económica”, comentó Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon en el análisis.

Esta semana, también se conoció que el índice de confianza del consumidor en EE.UU. cayó a 53,3 puntos durante el mes de marzo, según la Encuesta de Consumidores desarrollada por la Universidad de Michigan; la cifra representa uno de los niveles más bajos desde diciembre.

Los investigadores señalan que la desconfianza por parte del consumidor estadounidense se debe a la actual inestabilidad económica, las preocupaciones sobre una elevada inflación a futuro, el prolongado conflicto en Oriente Medio y un mercado laboral ajustado.

Por ahora, los reguladores de políticas monetarias se han mantenido cautelosos; sin embargo, en una de sus últimas alocuciones, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no descartó que un conflicto prolongado en Irán y el aumento de los precios de la energía impulsen la inflación en general, la cual anticipó aumentaría a 2.7% para el cierre de este año.

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