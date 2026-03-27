OCDE prevé que inflación de EE.UU. sea del 4.2% este año

La inflación en Estados Unidos podría tomar un rumbo más complicado de lo esperado en 2026. Un nuevo análisis internacional anticipa que los precios no solo seguirán elevados, sino que superarán con claridad las previsiones oficiales, impulsados por factores externos como conflictos geopolíticos y políticas comerciales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su estimación de inflación general en Estados Unidos hasta el 4.2% para este año. Este ajuste representa un incremento significativo frente al cálculo previo de 2.8%. También se ubica por encima del 2.7% proyectado recientemente por la Reserva Federal.

De acuerdo con este ajuste, el aumento de 1.2 puntos porcentuales en la previsión de inflación representa uno de los mayores incrementos entre las economías del G20.

U.S. consumers will be among the hardest hit by Trump’s tariff policies & the Iran war.



The OECD raised its U.S. inflation estimation for this year to 4.2% — an increase of 1.2 percentage points, the 4th largest uptick among all G20 economies.



CC @OECD pic.twitter.com/VqWfVOFgR1 — Steven Rattner (@SteveRattner) March 27, 2026

El cambio en las previsiones responde principalmente a dos factores. Por un lado, el conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra en Irán, ha presionado los precios globales de la energía. Y, por el otro, los aranceles impuestos por Estados Unidos continúan teniendo efectos en los costos, aun cuando han sido reducidos respecto a niveles anteriores.

“La amplitud y duración del conflicto son muy inciertas, pero un periodo prolongado de precios energéticos más altos aumentará notablemente los costos empresariales y elevará la inflación al consumidor, con consecuencias adversas para el crecimiento”, advirtió la OCDE.

A pesar de este panorama, la OCDE prevé que la inflación podría moderarse con fuerza en 2027. El organismo estima que el índice general bajaría hasta 1.6%, un nivel incluso inferior al objetivo del 2% de la Reserva Federal. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se proyecta en 2.8% para 2026 y 2.4% para el año siguiente.

Además, el organismo considera que la Reserva Federal mantendría sin cambios su tasa de interés hasta 2027. Esto se debe a una combinación de inflación elevada en el corto plazo, una inflación subyacente aún por encima del objetivo y un crecimiento económico que se mantiene sólido.

“Los bancos centrales necesitan mantenerse vigilantes frente a las amenazas inflacionarias”, alertó la OCDE en su informe. “El actual aumento de los precios globales de la energía, impulsado por la oferta, puede ser ignorado siempre que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas, pero podrían ser necesarios ajustes de política si hay señales de presiones más amplias sobre los precios o condiciones más débiles en el mercado laboral”.

En cuanto al crecimiento económico, la OCDE proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos crecerá un 2% en 2026, antes de desacelerarse a 1.7% en 2027. Estas cifras contrastan con el débil desempeño observado a finales de 2025, cuando la economía avanzó apenas un 0.7% en el último trimestre.

La OCDE publica sus perspectivas económicas dos veces al año y realiza actualizaciones periódicas conforme cambian las condiciones globales. Esto permite tener una mayor precisión en sus proyecciones, debido al monitoreo constante del entorno económico internacional. La actual estimación podría cambiar en un próximo reporte, dependiendo del contexto en el que se presente y la manera en la que evolucionen los conflictos recientes en los próximos meses.

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