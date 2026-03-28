Seguro Social: quiénes recibirán dos pagos la primera semana de abril

La primera semana de abril trae buenas noticias para millones de personas en Estados Unidos: algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos en la misma semana. Esto se debe a la coincidencia en el calendario de pagos del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y del Seguro Social tradicional, que incluye jubilación, sobrevivientes o discapacidad. ¿Quieres saber si tú recibirás este doble depósito? Te resolvemos esta duda al instante.

Pago de SSI: el primero de abril

El miércoles 1 de abril, más de 7 millones de estadounidenses recibirán su pago mensual del SSI, informó la Administración del Seguro Social (SSA).

El programa de SSI está diseñado para personas de bajos ingresos, mayores de 65 años o con discapacidad, y a diferencia del Seguro Social tradicional, no depende de haber trabajado previamente.

El pago promedio por persona es de $735.91 dólares, mientras que el máximo que puede recibir un individuo es de $994 dólares, y para parejas puede llegar a $1,491 dólares. Además, algunos estados ofrecen un complemento mensual adicional para ciertos beneficiarios del SSI, que puede variar según la región.

Pago del Seguro Social: el 3 de abril

Además del SSI, muchas personas también reciben su pago del Seguro Social regular, que corresponde a jubilación, sobrevivientes o discapacidad. Para quienes tienen el día de pago programado el 3 de cada mes, este año cae en viernes.

Por lo tanto, quienes sean beneficiarios de ambos programas podrían recibir un pago el miércoles 1 de abril (SSI) y otro el viernes 3 de abril (Seguro Social regular), lo que representa dos depósitos en una misma semana.

Esta coincidencia es especial y no ocurre todos los meses, por lo que es una oportunidad para planificar mejor los gastos o cubrir necesidades urgentes. El pago del Seguro Social regular se basa en el historial laboral del beneficiario y se calcula según los años de trabajo y las aportaciones realizadas.

Los pagos se pueden recibir mediante depósito directo en una cuenta bancaria o en la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito federal para personas sin cuenta bancaria. Recuerda que los pagos no se duplican automáticamente: solo se aplican si recibes ambos beneficios. Si tienes dudas sobre tu elegibilidad o los montos, puedes visitar el sitio web de la SSA, llamar al 1-800-772-1213 o visitar una oficina del Seguro Social local.

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