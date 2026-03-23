Seguro Social: Este es el calendario de pagos en abril para los jubilados
Los primeros pagos del Seguro Social para el próximo mes a los jubilados después de 1997 se esperan a partir del 8 de abril
La Administración del Seguro Social (SSA) ya publicó las fechas de pago para los jubilados y asegurados de los programas sociales de la entidad para el mes de abril; los días exactos se establecen de acuerdo con sus días de nacimiento y los montos con la edad en la que solicitaron el retiro.
En este sentido, de acuerdo con el calendario de pagos, las fechas de distribución quedaron de la siguiente manera:
- 1 de abril: Pagos a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para personas de bajos ingresos o recursos.
- 3 de abril: Jubilados que solicitaron su retiro de la SSA antes de mayo de 1997.
- 8 de abril: Jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.
- 15 de abril: Jubilados nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.
- 22 de abril: Jubilados nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.
¿Cuánto es el monto para los jubilados?
En cuanto a los montos, para el 2026 el Seguro Social realizó un ajuste anual al costo de vida (COLA) del 2.8% aplicado en enero, por lo que, desde principio de año, los jubilados obtienen sus cheques con aumentos equiparados a la inflación.
Los beneficiarios del SSI obtienen entre $944 y $1,491 dependiendo de su estado civil; a estos pagos pueden acceder los jubilados menores de 62 años, los adultos de la tercera edad y discapacitados con bajos ingresos o recursos.
Mientras que los cheques de los jubilados varían dependiendo de la edad de retiro, los de 62 años obtienen $2,000, los de 65 años reciben mensualmente $3,000 y los retirados a los 70 años reciben todos los meses hasta $5,000 dólares.
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