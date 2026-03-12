Cuánto necesita un jubilado en EE.UU. para retirarse cómodamente: una encuesta revela la cifra

Vivir cómodamente durante los años dorados es quizás una de las aspiraciones más importantes que tiene un adulto de la tercera edad cercano a la jubilación, pero ¿cuánto se necesitaría realmente para alcanzar esa meta?

De acuerdo con datos recopilados por Northwestern Mutual, se calcula que para tener un retiro cómodo se necesitan $1,26 millones de dólares en ahorros y esa resulta ser la cantidad objetivo para lograr la tranquilidad financiera durante la jubilación.

Sin embargo, el monto podría llegar a ser muy subjetivo, ya que dependerá de las necesidades básicas y personales de cada jubilado, por ejemplo, la ciudad en la que desea vivir, el costo de la propiedad que quiere tener y su mantenimiento, además del costo de sus aficiones, hobbies, entre otros, sin dejar de lado la atención médica y otras prioridades que se suman a ese presupuesto.

Ser cuidadoso con los gastos anuales

Por lo que surge la pregunta de si será suficiente o no una cuenta IRA o 401(k) de $1.26 millones para alcanzar la jubilación de sus sueños. El aporte que se haga a las cuentas de jubilación podría durar años, pero todo dependerá de lo cuidadoso que sea con esos ahorros.

Hay maneras de calcular cuánto podría ser el ingreso anual con una cuenta de ahorro de $1.26 millones, sin contar con los beneficios mensuales del Seguro Social. Un ejemplo sencillo es que, si aplica la popular regla del 4%, su retiro del fondo de ahorro sería de aproximadamente $50,400 anuales.

Pero, para saberlo, es mejor tener muy clara la estimación de su gasto anual; restando sus cheques mensuales del Seguro Social, multiplique el resultado por 25 y esa podría ser la cantidad que necesita de su fondo de ahorro.

Jubilarse cómodamente se ha vuelto un desafío

Tener ahorros para la edad de retiro no solo da comodidad, sino tranquilidad ante un futuro económico incierto; a través de una encuesta desarrollada por AARP, se conoció que cada vez más jubilados tienen dificultades para alcanzar sus objetivos de un retiro cómodo.

El análisis de los resultados destacó que el elevado costo de vida está frenando las posibilidades de ahorro entre los adultos mayores cercanos a la jubilación y de la población en general.

Según Carly Roszkowski, vicepresidenta del programa de resiliencia financiera de AARP, “no se trata solo de ‘Tengo miedo de agotar mis ahorros para la jubilación’. Se trata específicamente de ´Tengo dificultades para afrontar los gastos diarios de la vida actual”, dijo.

Esto ha llevado a muchos jubilados que dependen únicamente de los beneficios del Seguro Social a volver al mercado laboral con el propósito de aumentar sus ingresos y llegar a fin de mes.

