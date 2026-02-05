¿Por qué la jubilación cómoda se está convirtiendo en un gran desafío?

En una encuesta llevada a cabo recientemente por AARP, se conoció que una parte significativa de jubilados en Estados Unidos están volviendo al mercado laboral en medio de un desafío constante por sortear el elevado costo de vida y cubrir sus gastos diarios.

El tan anhelado sueño de jubilación está quedando de lado siendo reemplazado con el trabajo de 9 a 5 debido a una incertidumbre económica que está obligando a los adultos mayores no solamente a mantenerse dentro de un ajustado presupuesto, sino de buscar un ingreso adicional.

Actualmente, los jubilados en Estados Unidos reciben entre $2,000 a $5,000 dólares en sus prestaciones mensuales, pero la alta inflación que ha elevado el costo de los alimentos, bienes y servicios esenciales en los últimos meses pesa sobre las personas de la tercera edad.

Según Carly Roszkowski, vicepresidenta del programa de resiliencia financiera de AARP, los actuales datos son reveladores. “No se trata solo de ‘Tengo miedo de agotar mis ahorros para la jubilación’. Se trata específicamente de ‘Tengo dificultades para afrontar los gastos diarios de la vida diaria’”, dijo.

De acuerdo con el informe de AARP, aproximadamente 38 millones de estadounidenses mayores de 50 años, están buscando empleo o siguen trabajando, pero la necesidad y la expectativa de vida no solo es lo único que los motiva, el tener un sentido de propósito o utilidad los está impulsando a ingresar de nuevo al sector laboral.

En este sentido, Roszkowski comentó que, el radical cambio en la fuerza laboral aunado a las presiones financieras está haciendo crecer la lista de los denominados “no jubilados”.

Angela Antonelli, directora ejecutiva del Centro de Iniciativas de Jubilación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown agregó que la razón de esta tendencia es que muchos jubilados están viviendo al límite de sus capacidades, y los ingresos no son lo verdaderamente suficientes para mantenerlos.

Muchos jubilados dependen hoy en día únicamente de los ingresos del Seguro Social, y se calcula que más de la mitad de los trabajadores mayores de 55 años no tienen los suficientes ahorros para una jubilación cómoda.

Antonelli señaló que “si bien, los trabajadores de mayor edad constituyen el segmento de la fuerza laboral que crece con mayor rapidez, muchos de ellos no están allí por elección propia”, dijo, y es que la mayoría que ya se acerca a la edad de jubilación buscan vivir sus años dorados con tranquilidad y solvencia económica que los permita disfrutar de su vejez sin preocupación.

