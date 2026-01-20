Seguro Social: por qué es importante que conozcas el pago promedio a los 67 años

El Seguro Social es una de las principales fuentes de ingreso para millones de jubilados en Estados Unidos. Para muchas personas, este pago mensual no solo complementa sus ahorros, sino que se convierte en la base de su estabilidad financiera durante el retiro. Por eso, conocer cuánto se paga en promedio a los 67 años es un paso clave para planear mejor la jubilación.

Aunque el programa puede parecer complicado, hay un dato que todos los futuros jubilados deberían tener claro. Los 67 años son considerados la edad plena de jubilación (FRA) para quienes nacieron en 1960 o después. A esa edad, una persona puede recibir el 100% del beneficio que le corresponde según su historial laboral.

El momento en que se reclaman los beneficios del Seguro Social influye directamente en el monto mensual. Es posible comenzar a cobrar desde los 62 años, pero hacerlo implica una reducción permanente del pago. En el extremo opuesto, retrasar el cobro hasta los 70 años permite aumentar el beneficio.

La Administración del Seguro Social (SSA) ajusta los pagos para que, en promedio, las personas reciban beneficios similares a lo largo de su vida. Sin embargo, en la práctica, el monto mensual cambia de forma considerable según la edad en la que se comienza a cobrar.

Reclamar a los 62 años puede reducir el beneficio hasta en un 30%. Esperar después de los 67 genera incrementos mensuales. Si una persona retrasa el cobro hasta los 70 años, el pago puede aumentar hasta en un 24%. Estas diferencias hacen que la edad de reclamo sea una de las decisiones financieras más importantes del retiro.

Dado que los 67 años marcan el punto de referencia, conocer el pago promedio a esa edad ayuda a estimar escenarios. Según el suplemento estadístico anual 2025 de la Administración del Seguro Social, el beneficio mensual promedio para trabajadores jubilados de 67 años fue de casi $2,163 dólares en diciembre de 2024. Eso equivale a $25,956 dólares al año.

Existen diferencias entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres de 67 años recibían alrededor de $2,393 dólares mensuales. Las mujeres recibían cerca de $1,915 dólares. Esta brecha está relacionada con diferencias históricas en salarios y años trabajados.

Como esos datos corresponden a 2024, es posible estimar cifras actuales aplicando los ajustes por costo de vida. El aumento del año pasado fue de 2.5%, lo que habría elevado el pago promedio a unos $2,217 dólares en 2025. Para este año, el ajuste es de 2.8%, lo que situaría el pago promedio estimado cerca de $2,279 dólares mensuales. En términos anuales, serían aproximadamente $27,349 dólares.

Es importante recordar que estas cifras son solo un promedio. El monto real que recibe cada persona depende de cuánto ganó durante su vida laboral y de cuántos años aportó al sistema. Dos trabajadores de la misma edad pueden recibir cheques muy distintos.

Además, no todos pueden elegir libremente cuándo jubilarse. Problemas de salud o situaciones económicas pueden obligar a reclamar antes. Quienes cuentan con ahorros suficientes y buena salud pueden optar por esperar y asegurar un ingreso mensual más alto. Conocer el pago promedio a los 67 años permite tomar decisiones más conscientes sobre uno de los ingresos más importantes de la jubilación.

También te puede interesar: