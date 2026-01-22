Michael Kors dará créditos a clientes por demanda: cómo reclamarlo

Comprar en outlets suele percibirse como una oportunidad para ahorrar. Sin embargo, no todos los descuentos son tan transparentes como aparentan. En el caso de Michael Kors, una demanda colectiva ha puesto bajo la lupa la forma en que la marca promocionó ciertos precios. Como resultado, algunos clientes podrán recibir créditos en tienda si cumplen con los requisitos establecidos.

Esta acción legal se originó en 2023, cuando un grupo de consumidores acusó a la marca de moda de utilizar precios de referencia engañosos, conocida como “descuento falso” en tiendas Michael Kors Outlet. Aunque la empresa rechazó las acusaciones, decidió llegar a un acuerdo para evitar un juicio prolongado.

El acuerdo explica que este tipo de estrategia “conduce indebidamente a los consumidores a creer que están recibiendo un descuento en sus compras cuando, en realidad, no es así”, según el texto legal del caso.

Aunque algunos reclamos fueron desestimados bajo leyes estatales de Nueva York y Nueva Jersey, otros siguieron su curso. En 2025, una apelación y un proceso de mediación llevaron a ambas partes a optar por el acuerdo.

Según el sitio oficial del acuerdo, Michael Kors negó haber incurrido en prácticas ilegales. También rechazó cualquier responsabilidad. Aun así, aceptó compensar a los clientes elegibles mediante créditos en tienda. Esta decisión busca cerrar el caso sin continuar el proceso judicial.

Un juez de California otorgó la aprobación preliminar del acuerdo en noviembre de 2025. Está programada una audiencia final para marzo, en la que se espera que el acuerdo quede ratificado. Mientras tanto, el proceso de notificación y reclamación ya está activo.

Quiénes califican para recibir el crédito

El grupo de beneficiarios incluye a consumidores de todo Estados Unidos que hayan realizado compras válidas en tiendas Michael Kors Outlet entre el 10 de mayo de 2019 y el 14 de noviembre de 2025. La compra debe corresponder a un producto de la marca ofrecido con descuento frente a un precio de referencia anunciado.

No todas las personas pueden participar. El acuerdo excluye expresamente a empleados de Michael Kors y a su equipo legal. Para el resto de los clientes, basta con haber realizado al menos una compra que cumpla con los criterios establecidos.

De cuánto es el crédito que ofrece Michael Kors

La compensación no será en efectivo. Michael Kors emitirá créditos en tienda, también llamados certificados de mercancía. Cada crédito tendrá un valor máximo de $30 dólares y podrá aplicarse a una compra en tiendas Michael Kors Outlet.

El crédito funciona como un descuento directo al momento de pagar. No es transferible ni canjeable por dinero. Tampoco puede utilizarse fuera de las tiendas outlet de la marca.

Diferencias clave entre los tipos de clientes

El acuerdo divide a los clientes elegibles en dos grupos. El primero incluye a consumidores de California y Oregón inscritos en el programa de recompensas KORSVIP con dirección registrada en esos estados. También abarca a quienes realizaron compras válidas en outlets ubicados allí.

Estas personas no necesitan hacer ningún trámite. El crédito se enviará de forma automática una vez que el acuerdo reciba la aprobación final.

El segundo grupo incluye al resto de los clientes de Michael Kors Outlet en el país. Si realizaron una compra válida durante el periodo indicado y no pertenecen al primer grupo, deberán presentar un reclamo.

Cómo presentar el reclamo paso a paso

Los clientes que deban hacer el trámite tienen como fecha límite el 6 de marzo. El formulario puede enviarse en línea o descargarse para enviarlo por correo postal. El proceso requiere información básica sobre la compra y los datos del consumidor.

Para resolver dudas, el acuerdo habilitó el correo electrónico info@MichaelKorsOutletSettlement2026.com. Es recomendable revisar el buzón y la carpeta de spam, ya que las notificaciones ya comenzaron a enviarse.

También te puede interesar: