Saks Global se declara en quiebra: ¿adiós a las tiendas de lujo?

Durante décadas, caminar por una tienda Saks Fifth Avenue o Bergdorf Goodman fue sinónimo de lujo, exclusividad y tradición. Hoy, ese símbolo del comercio de alta gama en Estados Unidos enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia. Saks Global, empresa matriz de varias de las marcas más emblemáticas del sector, se acogió al proceso de protección por bancarrota, una decisión que sacude al mundo del retail y abre interrogantes sobre el futuro de estas tiendas.

La solicitud fue presentada ante una corte federal de quiebras en Houston. Aunque el anuncio generó preocupación inmediata, la compañía aseguró que mantendrá sus operaciones mientras avanza el proceso legal. Para ello, afirmó haber asegurado un paquete de financiamiento por $1,750 millones de dólares, con el objetivo de sostener la actividad diaria y evitar cierres inmediatos.

El origen del problema se remonta a una ambiciosa estrategia de expansión. En 2024, Hudson’s Bay Company, propietaria de Saks Global, adquirió Neiman Marcus por $2,650 millones de dólares. La operación se financió principalmente con deuda. Hudson’s Bay levantó cerca de $2,000 millones de dólares, mientras que afiliadas de Apollo Global Management aportaron otros $1,500 millones. Amazon también participó con una inversión minoritaria para facilitar el acuerdo.

Sin embargo, la carga financiera pronto se volvió insostenible. Saks Global incumplió pagos clave, incluyendo una deuda derivada de esa adquisición y más de $100 millones de dólares en intereses a bonistas.

“La adquisición de Neiman Marcus, impulsada por la deuda, siempre hizo que la quiebra fuera un destino probable para Saks Global”, declaró Neil Saunders, director general de la firma de investigación de mercados GlobalData, a CBS MoneyWatch. “La única verdadera sorpresa ha sido la velocidad del colapso, que se produjo apenas un año después del cierre de la operación”.

Tal como lo reportó el Wall Street Journal, Saks Global no solo incumplió en el pago de la deuda y los bonos, varios proveedores dejaron de enviar mercancía al no recibir pagos, lo que redujo el inventario disponible en tiendas y afectó directamente las ventas.

“Lo cierto es que Saks Global se colocó en una situación financiera precaria que perjudicó las operaciones diarias del negocio. La falta de efectivo provocó que los proveedores no recibieran sus pagos, lo que generó déficits de inventario que, a su vez, alejaron a los clientes y provocaron un desplome de los ingresos y la generación de efectivo“, añadió Saunders.

En medio de la crisis, la empresa anunció un cambio en su liderazgo. Geoffroy van Raemdonck, exdirector ejecutivo de Neiman Marcus, asumió como nuevo CEO de Saks Global de forma inmediata. Sustituye a Richard Baker, quien dejó el cargo a mediados de enero tras una serie de movimientos internos que reflejan la inestabilidad de la compañía.

Más allá del caso específico de Saks, el contexto del comercio minorista en Estados Unidos es complejo. Las tiendas físicas enfrentan una presión constante del comercio electrónico y de marcas de “moda rápida” como H&M y Uniqlo. Solo en 2025, más de 8,100 tiendas cerraron en el país, un aumento del 12% respecto al año anterior, de acuerdo con la firma Coresight Research.

Saks nació en Nueva York en 1924 y creció con fuerza durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy, su situación es una advertencia clara sobre los riesgos del endeudamiento excesivo y la falta de adaptación a un mercado que cambia rápidamente.

Para consumidores, empleados y proveedores, lo que ocurra en los próximos meses será clave para entender qué es lo que pasará con sus tiendas, si habrá ventas de liquidación y cómo se pagarán las indemnizaciones a los trabajadores.

Que la compañía se declare en quiebra por medio del Capítulo 11 no significa que vaya a desaparecer, es más un reordenamiento financiero de la compañía para ver si logra sobrevivir, se vende o pone fin a su historia.

