Cierres masivos en Jack in the Box debido a problemas financieros

Recientemente, a través de un comunicado, la franquicia de restaurantes especializada en comida rápida Jack in the Box anunció un cierre masivo debido a fuertes problemas financieros.

La cadena fundada en 1951, mencionó que antes de finalizar este año se espera el cierre de unos doce locales con el objetivo de reducir costos y aumentar los ingresos; sin embargo, se prevé para el 2026, el cierre total de unos 200 restaurantes debido al bajo rendimiento.

Al respecto, el director ejecutivo Lance Tucker se pronunció indicando; “Durante mi mandato como CEO, he trabajado rápidamente con nuestros equipos para concluir que Jack in the Box opera de forma óptima y maximiza el potencial de retorno para los accionistas, dentro de un modelo de negocio simplificado y con pocos activos”, dijo.

No obstante, los inevitables cierres se producen debido al bajo rendimiento, la compañía asegura que el cambio en el consumo de sus clientes está afectando enormemente sus ventas, a lo que se suma los altos costos de la materia prima, por ejemplo; la carne.

En el reporte del cuarto trimestre de este año, se conoció que las ventas en Jack in the Box habían caído hasta un 7.4%, marcando un segundo trimestre consecutivo de caídas. La cadena de comida rápida reportó en el mes de septiembre una pérdida neta de $80.7 millones de dólares para el año fiscal.

Hasta los momentos, Jack in the Box tiene unos 2,200 restaurantes en EE.UU., gran parte de sus locales se encuentran en estados como: California, Texas y Arizona.

