Consumidores se muestran pesimistas sobre la economía, pero siguen gastando ¿Por qué?

Recientemente, una encuesta desarrollada por la Universidad de Michigan reveló que este año la confianza del consumidor ha caído a niveles históricos sobre todo durante el tercer trimestre acercándose a los días festivos, ya que la mayor incertidumbre y preocupación económica ha empañado una de las temporadas más alegres del año.

Aunque el panorama sobre la situación económica se ha mostrado desalentador con un mercado laboral débil, una inflación alta y tasas arancelarias presionando la subida de precios, los consumidores estadounidenses siguen gastando, pero más cautelosamente.

Sin embargo, una tendencia que resaltan los analistas y economistas es que pese a los altos precios y pesimismo, hay un empeño por seguir las tradiciones. “Hay una especie de foso en torno al gasto navideño, un momento en el que las emociones impulsan la demanda”, comentó Matthew Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Minoristas.

Shay destaca que pese a los datos de consumo, “uno de los factores clave aquí es que, para muchos estadounidenses y muchas familias, los gastos y las compras navideñas son una parte esencial del presupuesto”, dijo.

Los análisis sobre el gasto del consumidor y su comportamiento cada vez se vuelven menos predictivos y esta resiliencia sigue sorprendiendo, según cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. las ventas minoristas han aumentado casi o más del 4% este año.

Sin embargo, esto no ha evitado que muchas empresas se mantengan aún cautelosas no tanto por los consumidores sino en sus propios gastos, por lo que este año se ha mostrado una gran ola de despidos y pocas contrataciones al no tener claro el comportamiento del consumidor.

Al respecto, Gary Millerchip director financiero de Costco, comentó que este año ha observado tendencias “irregulares” en los consumidores. “Si analizamos los resultados de ventas mensuales individuales que hemos publicado, definitivamente ha habido cierta irregularidad”.

Los compradores también se han vuelto “selectivos” quizás el gasto se haya mantenido, pero ahora se enfoca en las necesidades y no en artículos y productos discrecionales.

Sigue leyendo: