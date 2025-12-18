La inflación en EE.UU. se ubicó en 2.7% en noviembre

Este jueves, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0.2% durante el mes de noviembre, lo que ubica la tasa inflacionaria en los 2.7% interanual, luego de retrasos en los datos por el cierre de Gobierno.

Durante los últimos meses, la inflación se mantuvo por encima del objetivo de la Reserva Federal de 2%; sin embargo, la caída en el costo de bienes cotidianos como: gasolina, alimentos, el alquiler, entre otros muestra una desaceleración pronunciada.

Estos datos representan uno de los más bajos desde que la inflación se ubicó en los 9.1% a mediados de julio 2022, y muestran señales de que las políticas monetarias de la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés están ejerciendo la presión suficiente para su descenso.

Por otra parte, el IPC subyacente en el que se excluyen precios volátiles de energía y alimentos subieron un 0.3% en comparación con el mes anterior y un 2.6% interanual.

Las recientes cifras de inflación más bajas de este año se conocen, tras el retraso de una serie de datos económicos relevantes debido a un largo cierre de gobierno. Además, un año económicamente golpeado por la imposición de las nuevas tarifas arancelarias que siguieron impulsando los altos precios en las facturas de los consumidores.

Para Paul Ashworth, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics “es posible que esto refleje una caída genuina de las presiones inflacionarias, pero una parada tan repentina, particularmente en los componentes de servicios más persistentes como el alquiler o la vivienda, es muy inusual, al menos que fuera de una recesión”, dijo.

Por su parte, la Reserva Federal continua cautelosa sobre ciertos datos, si bien en su última reunión la decisión se inclinó por un tercer recorte de las tasas de interés, quedando en el rango del 3.5% al ​​3.75%, sigue de cerca la tasa de desempleo.

Kay Haigh, codirectora global de renta fija y soluciones de liquidez en Goldman Sachs Asset Management comentó al respecto que, “la baja inflación de hoy no influirá en la Fed, dada la incertidumbre de los datos. La cancelación del informe de octubre imposibilita, por ejemplo, las comparaciones intermensuales, mientras que el proceso de recopilación de información, truncado debido al confinamiento, podría haber causado sesgos sistemáticos en los datos”, señaló.

En este sentido, en más probable que la FED en su próxima reunión tome como indicador más preciso los datos del IPC de diciembre, los cuales se conocerán a medidos de enero.

