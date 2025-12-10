Empresarios se muestran optimistas pese a las dificultades para encontrar trabajadores calificados

De acuerdo con un informe desarrollado por la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) durante este último trimestre del año muchos dueños de pequeñas empresas se han mostrado optimista en medio de una incertidumbre económica por la inflación y los elevados aranceles a lo que se les agrega las dificultades para conseguir trabajadores calificados.

Al respecto, Bull Dunkelberg, economista jefe de la NFIB quien forma parte de la investigación, comentó que “aunque aumentó el optimismo, los propietarios de pequeñas empresas siguen frustrados por la falta de trabajadores cualificados. A pesar de ello, más empresas siguen planeando crear nuevos puestos de trabajo en el futuro próximo”, dijo.

Según el análisis, el optimismo entre las pequeñas empresas aumentó en noviembre a 99 y esto se le atribuyó principalmente a la esperanza de aumentar sus ventas para finales de este año, por esa razón muchos se están centrando en la calidad de su mano de obra, siendo su principal preocupación.

En el informe, NFIB indicó que los propietarios en este aspecto se han sentido frustrados por la falta de trabajadores calificados disponibles para cubrir sus puestos vacantes. “Las vacantes de empleo estuvieron por encima del promedio histórico durante todo el año, la compensación ha aumentado, pero en realidad se contrataron pocos trabajadores nuevos”, escribió la NFIB.

Por otra parte, el análisis destacó una tendencia entre los comerciantes y es que más del 60% de los propietarios de pequeñas empresas afirmaron sentirse afectados por las interrupciones en las cadenas de suministro, por lo que, muchos se han visto obligados a aumentar sus precios, y a pesar del optimismo, las presiones inflacionarias continuarán el próximo año.

