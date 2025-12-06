La inflación subyacente se mantuvo alta en septiembre

La persistencia de la inflación subyacente volvió a ser tema central en septiembre. Este indicador, clave para evaluar la tendencia real de los precios, permaneció por encima del objetivo de la Reserva Federal (Fed). Esto ocurre justo antes de la reunión de política monetaria que el banco central celebrará la próxima semana.

El Departamento de Comercio informó que el índice de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) avanzó 0.3% respecto a agosto y se situó 2.8% por encima del nivel de hace un año. Estas cifras coincidieron con los pronósticos de algunos de los economistas. El PCE general se mantuvo estable frente al dato anterior, mientras que la variante subyacente mostró un ligero enfriamiento.

Al índice PCE se le conoce como el dato de la inflación subyacente, favorito para el análisis de los funcionarios de la Fed, luego de que elimina las categorías volátiles de alimentos y energía. El dato anual resultó ligeramente más moderado que el observado en agosto. Aun así, el indicador continúa lejos de la meta del 2% que persigue la Reserva Federal para recuperar la estabilidad de precios.

Las cifras revelan comportamientos distintos por tipo de bienes. Los precios de bienes avanzaron 1.4% frente a septiembre del año pasado. Esto representó una aceleración relevante frente al 0.9% de agosto y el 0.6% observado tanto en junio como en julio. Los bienes duraderos crecieron 0.9% anual. Esta cifra fue menor al 1.2% reportado un mes antes. En cambio, los bienes no duraderos repuntaron con fuerza y subieron 1.7% anual, tras un débil 0.7% en agosto.

Los servicios siguen siendo el componente más caliente. Sus precios aumentaron 3.4% en septiembre con respecto al año previo. Esto marcó un leve enfriamiento respecto al 3.6% observado en agosto. A pesar de ello, los servicios continúan impulsando buena parte de la presión inflacionaria.

El ritmo de ahorro de los hogares se mantuvo sin cambios. La tasa de ahorro personal permaneció en 4.7% del ingreso disponible. Este estancamiento refleja que, pese a la inflación elevada, el comportamiento del consumo sigue siendo estable.

“La inflación PCE todavía se encuentra significativamente por encima del objetivo del 2% de la Fed, pero ya no está acelerándose”, señaló Michael Pearce, economista jefe de Oxford Economics. “Prevemos que la inflación se mantendrá cerca del 3% en los próximos trimestres. Sin embargo, una vez que el aumento puntual de los precios de los bienes derivado de los aranceles deje de tener efecto, las tendencias subyacentes sugieren que la inflación se moderará cerca del 2%, aunque aún por encima, para finales de 2026″.

El mercado apuesta con un 87% de probabilidad por un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, según el CME FedWatch. Los participantes esperan que el rango se ubique entre 3.5% y 3.75%. Hace un mes, esa probabilidad era de 62%. Sin embargo, las minutas de la última reunión de la Fed mostraron diferencias internas. Algunos funcionarios no consideran necesario otro recorte en diciembre por el riesgo de inflación persistente y señales de enfriamiento laboral.

El reporte de septiembre llegó con semanas de retraso debido al cierre gubernamental de 43 días, el más largo en la historia del país. Hasta ahora, la Oficina de Análisis Económico no ha confirmado la fecha de publicación del informe de octubre. El correspondiente a noviembre está programado para el 19 de diciembre.

