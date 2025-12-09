Trump anuncia ayuda de $12,000 millones para agricultores

El anuncio de un paquete de ayuda por $12,000 millones de dólares para agricultores estadounidenses tomó fuerza en Washington esta semana, cuando el presidente Donald Trump detalló un plan que busca aliviar el impacto de la guerra comercial con China y la caída de precios agrícolas. La medida llega en un momento crítico para productores que enfrentan altos costos operativos y un mercado internacional debilitado.

La presentación del programa se realizó en la Casa Blanca con la presencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, legisladores y representantes del sector agrícola. Trump explicó que los fondos provendrán de los ingresos generados por los aranceles aplicados por Estados Unidos.

“Este alivio brindará a los agricultores la certeza que tanto necesitan mientras llevan la cosecha de este año al mercado y miran hacia las cosechas del próximo año, y les ayudará a continuar sus esfuerzos para reducir los precios de los alimentos para las familias estadounidenses”, comentó el presidente al anunciar la asistencia financiera.

Rollins adelantó que los productores podrán iniciar sus solicitudes en las próximas semanas y que los recursos serán distribuidos antes del 28 de febrero de 2026. La mayor parte, cerca de $11,000 millones de dólares, será administrada a través del programa de Asistencia Puente para Agricultores del Departamento de Agricultura, el cual ofrecerá pagos únicos para agricultores de cultivos en hilera.

“Hay que empezar a financiar la planificación del próximo año, cuando las cosas irán muy bien”, comentó Bessent a Margaret Brennan de “Face the Nation” el domingo.

El anuncio también obtuvo respaldo legislativo. El representante Glenn “GT” Thompson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, celebró la medida al afirmar que “la asistencia crítica anunciada hoy ayudará a los agricultores a obtener financiamiento para 2026 y servirá como un puente hacia las mejoras a largo plazo en la red de seguridad agrícola”.

El contexto económico explica la urgencia. La suspensión de compras de soya por parte de China desde mayo, como respuesta a los aranceles estadounidenses, ha generado pérdidas millonarias. Zippy Duvall, presidente de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, estima que las pérdidas totales podrían alcanzar los $34,000 millones de dólares este año.

“[Los agricultores] se enfrentan a los mismos precios altos que todas las familias estadounidenses, ya que una mayor parte de sus ingresos se destina a las facturas del hogar y a mayores costos operativos, incluyendo préstamos, equipos y suministros”, declaró Duvall. “Al mismo tiempo, los agricultores están recibiendo precios históricamente bajos para la mayoría de los cultivos principales”.

China ha sido el principal comprador de soya estadounidense en los últimos cinco años, lo que agrava el impacto de la caída en exportaciones. Aunque en octubre Trump y el presidente Xi Jinping lograron un acuerdo preliminar que contemplaba reanudar las compras, analistas advierten que las importaciones chinas podrían no alcanzar los niveles habituales. A pesar de ello, Bessent aseguró que los precios domésticos de la soya han aumentado hasta un 15% desde el entendimiento con China.

El paquete de apoyo había sido considerado desde octubre pasado, aunque su lanzamiento se retrasó debido al cierre gubernamental de 43 días que concluyó a mediados de noviembre. Ahora, con la confirmación del financiamiento, el sector agrícola espera cierto alivio en medio de un panorama de costos elevados y ganancias débiles.

