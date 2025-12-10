La Reserva Federal redujo las tasas de interés: ¿mejorarán las tasas hipotecarias?

La reciente decisión de la Reserva Federal (Fed) de reducir nuevamente su tasa de referencia ha encendido una pregunta clave entre compradores y propietarios de vivienda: ¿se traducirá este recorte en tasas hipotecarias más favorables? El anuncio llega en un momento en el que el acceso al financiamiento sigue siendo un obstáculo para millones de familias, incluidos muchos latinos que buscan estabilizar su economía a través de la compra de una casa.

La Fed aprobó un recorte adicional de 25 puntos básicos, llevando la tasa de fondos federales a un rango de entre 3.50% y 3.75%. Este nivel no se veía desde noviembre de 2022. La decisión marca un giro hacia una política más flexible después del ciclo de aumentos más agresivo en décadas.

Este cambio ya ha dado alivio a productos como tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de autos. Sin embargo, su efecto sobre las hipotecas es más complejo.

A diferencia de otros créditos, las tasas hipotecarias no reaccionan de forma directa a los ajustes de la Reserva Federal. Las hipotecas a largo plazo se mueven según factores como la inflación esperada, el comportamiento del mercado de bonos y el rendimiento del Tesoro a 10 años. Por eso, aunque el recorte estaba ampliamente anticipado por el mercado, no se espera un impacto inmediato ni drástico en los préstamos para vivienda.

El entorno económico sí podría favorecer una tendencia a la baja. Una tasa de referencia menor suele interpretarse como una señal de que la Fed observa un enfriamiento inflacionario. Esa percepción puede presionar a la baja los rendimientos de largo plazo y, en consecuencia, las tasas hipotecarias.

Aun así, los especialistas anticipan que cualquier descenso será gradual. También advierten que si la inflación sorprende al alza, el mercado de bonos podría reaccionar con incrementos y frenar cualquier mejora en las hipotecas.

Para quienes evalúan comprar o refinanciar, vale la pena prestar atención al movimiento del Tesoro a 10 años en las próximas semanas. Si sus rendimientos bajan incluso un poco, el mercado hipotecario podría seguir el mismo camino. Si suben, es posible que las tasas hipotecarias vuelvan a encarecerse.

En términos prácticos, una reducción constante, aunque leve, podría mejorar la asequibilidad. Pasar de una hipoteca del 6.25% a una del 6.00% puede representar cientos de dólares menos cada mes. Eso abre oportunidades para familias que hoy no califican. También podría reactivar los procesos de refinanciación para quienes tienen tasas más altas de los años recientes.

La baja en las tasas también podría atraer más compradores, lo que aumentaría la competencia en algunos mercados. Sin embargo, una mejora en el crédito también puede animar a los vendedores a listar sus propiedades, lo que ayudaría a aliviar la escasez de inventario en ciertas regiones. A la par, los prestamistas suelen volverse más competitivos en un mercado a la baja, ofreciendo mejores condiciones para captar nuevos clientes.

En última instancia, el impacto real del recorte dependerá del comportamiento del mercado de bonos y de la evolución de la inflación. La decisión de la Reserva Federal abre la puerta a posibles mejoras, pero no garantiza un cambio inmediato. Para quienes buscan una hipoteca, este es un momento ideal para comparar ofertas, monitorear las tendencias y prepararse para actuar si las condiciones se vuelven más favorables.

