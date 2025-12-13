Seguro Social: quiénes recibirán más de $5,000 el 17 de diciembre

La mitad de diciembre traerá un pago importante del Seguro Social para millones de personas en Estados Unidos. Entre quienes cobrarán el miércoles 17, existe un grupo reducido que puede recibir depósitos superiores a los $5,000 dólares en un solo mes. No se trata de un bono especial, sino del beneficio máximo permitido bajo las reglas actuales del programa.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado ese día uno de los últimos envíos de pagos de 2025. Corresponde al cuarto ciclo de distribución del mes y está dirigido a jubilados, beneficiarios por discapacidad y personas que reciben pagos por sobrevivencia.

La fecha del pago no es aleatoria. Para la mayoría de los beneficiarios, el día en que reciben su dinero depende del cumpleaños del trabajador que generó el derecho al beneficio. En el caso del 17 de diciembre, el pago corresponde a quienes nacieron entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes.

Este calendario aplica a la mayoría de los casi 70.4 millones de personas que reciben Seguro Social. Quedan fuera quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y quienes reciben SSI, ya que estos grupos siguen reglas distintas y ya recibieron su dinero a principios de mes.

Ahora bien, no todos los que cobran el 17 de diciembre recibirán más de $5,000 dólares. De hecho, la gran mayoría recibirá mucho menos. Según las cifras más recientes de la agencia, el pago promedio mensual para trabajadores jubilados es de $2,013.32 dólares. Los beneficiarios por discapacidad reciben en promedio $1,588.52 dólares y los pagos por sobrevivencia rondan los $1,576.20 dólares.

Entonces, ¿quiénes sí pueden superar la barrera de los $5,000 dólares? La respuesta está en el beneficio máximo de jubilación. Para 2025, la propia agencia lo confirma al señalar que “el beneficio máximo de jubilación en 2025 es de $5,108 dólares al mes”.

Para alcanzar ese monto, no basta con haber trabajado muchos años. Se necesitan tres condiciones clave. La primera es haber tenido ingresos altos y constantes durante al menos 35 años. El Seguro Social calcula el beneficio usando los 35 años con mayores ingresos sujetos a impuestos.

La segunda condición es haber cotizado siempre por el máximo imponible permitido cada año. En otras palabras, haber ganado salarios altos y haber pagado impuestos del Seguro Social sobre ese tope anual durante décadas.

La tercera condición es haber esperado hasta los 70 años para solicitar el beneficio. Retrasar la jubilación más allá de la edad plena permite acumular créditos por jubilación diferida, lo que incrementa el pago mensual de forma permanente.

Solo quienes cumplen con este perfil completo pueden recibir más de $5,000 dólares. Si además su cumpleaños cae entre el 11 y el 20, su pago llegará el miércoles 17 de diciembre.

Es importante no confundir este pago con el aumento por costo de vida. El ajuste COLA de 2.8% aprobado para 2026 todavía no se refleja en estos depósitos. Ese incremento comenzará a verse en los pagos de enero, aunque los beneficiarios de SSI lo recibirán desde el 31 de diciembre.

El Seguro Social también recuerda que casi todos los pagos se realizan de forma electrónica. Los beneficiarios reciben su dinero por depósito directo o mediante la tarjeta Direct Express. La agencia señala que “en la mayoría de los casos” ya no se emiten cheques en papel.

