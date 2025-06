El pago promedio del Seguro Social aumenta: ya superó los $2,000

Los millones de trabajadores retirados en Estados Unidos brincarán de felicidad porque, por primera vez en la historia, el beneficio promedio del Seguro Social para jubilados superó los $2,000 dólares mensuales, según la Administración del Seguro Social (SSA).

De acuerdo con el más reciente informe estadístico de la SSA, en mayo de 2025, el monto exacto fue de $2,002.39 dólares, un récord que marca un hito significativo para más de 52.8 millones de beneficiarios en todo el país.

Este aumento representa un crecimiento notable respecto al mismo mes del año anterior. En mayo de 2024, el beneficio promedio era de aproximadamente $1,917 dólares, lo que significa que en solo 12 meses se incrementó en casi $85 dólares, o un 4.45% más. Este aumento supera ampliamente el ajuste por costo de vida (COLA) del 2.5% aplicado en 2025.

Entre los factores que explican esta mejora está la entrada en vigor de la Ley de Equidad del Seguro Social (Social Security Fairness Act), una reforma que eliminó disposiciones que reducían beneficios a personas con pensiones públicas o de empleadores que no retenían impuestos del Seguro Social. Gracias a esta ley, muchos beneficiarios afectados recibieron pagos retroactivos y vieron un aumento mensual promedio de $360 dólares en sus cheques.

Este cambio estructural ha impactado especialmente a trabajadores retirados del sector público, como docentes, policías y empleados estatales, quienes anteriormente veían sus beneficios reducidos. Ahora, sus ingresos por jubilación reflejan con mayor precisión sus aportaciones reales durante la vida laboral.

A pesar de que los jubilados recibieron el mayor aumento, los datos muestran que otros grupos también han visto mejoras. El promedio general para todos los beneficiarios del programa, incluyendo cónyuges, viudos, hijos y personas con discapacidad, alcanzó los $1,857.75 dólares. Por ejemplo, las viudas y viudos reciben en promedio $1,863.71 dólares, los hijos sobrevivientes $1,139.18 dólares, y los trabajadores con discapacidad $1,581.97 dólares.

El alza se produce en un contexto económico donde la inflación ha sido más moderada. Según el índice de precios al consumidor, la inflación subió un 2.4% entre mayo de 2024 y mayo de 2025, lo cual hace que este incremento en los beneficios supere el aumento del costo de vida, ofreciendo un respiro financiero a los jubilados.

Aunque el monto adicional puede parecer pequeño en cifras, para millones de adultos mayores cada dólar cuenta. Como bien señala la SSA, incluso los $2.39 dólares extra sobre los $2,000 dólares hacen una diferencia cuando se trata de cubrir medicamentos, alimentos o servicios básicos.

Es fundamental destacar que este incremento en el beneficio promedio y los aumentos a ciertos trabajadores no indican que todos los trabajadores jubilados que reciben beneficios del Seguro Social hayan tenido un aumento. Es decir, la estadística oficial solo refleja los números sobre el aumento que tuvieron ciertos beneficiarios, lo que ayuda a mejorar la cifra general en Estados Unidos.

Tus beneficios no cambiarán en lo que resta del año. Por ejemplo, si desde enero a la fecha has recibido $1,500 dólares mensuales, los seguirás recibiendo hasta acabar el 2025. La única manera de aumentar ese beneficio es esperar hasta el próximo ajuste por el costo de vida (COLA) para el 2026, que suele presentarse en octubre. Esta tasa indicará el incremento que tendrán tus beneficios para el próximo año, no antes.

