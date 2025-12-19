Las carreras mejor pagadas en los próximos años en EE.UU.

Elegir una profesión ya no depende solo del salario inicial o del prestigio del título. Pensar en las carreras mejor remuneradas en los próximos años implica analizar qué tan sostenible será un empleo en un mercado laboral que cambia rápido, presionado por la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y nuevas dinámicas económicas. Tanto estudiantes como trabajadores con experiencia enfrentan hoy una decisión estratégica de largo plazo.

El mercado laboral en Estados Unidos se está ajustando. Algunas ocupaciones están desapareciendo o perdiendo valor, mientras otras crecen con fuerza. La automatización, la robótica y la inteligencia artificial están transformando casi todos los sectores. Esto no significa que el trabajo humano dejará de ser necesario, sino que su rol será distinto.

“Ninguna profesión quedará intacta por la inteligencia artificial o la automatización”, advirtió Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute y coautora de un estudio reciente sobre el futuro del trabajo. Según explicó, cualquier empleo que una persona tenga en los próximos cinco a siete años tendrá algún tipo de interacción con tecnología avanzada.

Aun así, más de un tercio de los empleos en Estados Unidos siguen siendo centrados en las personas. Esto significa que las carreras con mejor proyección económica no serán solo técnicas, sino aquellas que combinen habilidades humanas con conocimientos tecnológicos. La clave estará en saber trabajar junto a la tecnología, no competir contra ella.

Madgavkar subrayó que incluso los trabajos manuales o presenciales, como servicio al cliente o construcción, se verán impactados por la inteligencia artificial. El trabajador del futuro deberá familiarizarse con herramientas digitales y aprender a adaptarse constantemente. No se trata de saber programar, sino de entender cómo usar la tecnología para mejorar procesos, tomar decisiones y ganar eficiencia.

“Las empresas están mejorando sus modelos de negocio trabajando con la tecnología, e inventan y reinventan nuevas formas de trabajar en tiempo real”, explicó Madgavkar. En ese contexto, habilidades como comunicación, liderazgo, resolución de problemas y pensamiento crítico seguirán siendo altamente valoradas y bien pagadas.

“A pesar de la enorme cantidad de trabajo que la tecnología puede asumir, muchas de nuestras habilidades humanas seguirán siendo relevantes”, afirmó la experta. Estas capacidades permiten agregar valor más allá de lo que puede hacer una máquina y son transferibles entre industrias.

Cuando se analizan las carreras con mayor crecimiento y mejor remuneración futura, el sector de la salud y los servicios sociales aparece de forma consistente en los primeros lugares. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), muchas de las ocupaciones de más rápido crecimiento pertenecen a este ámbito y no pueden ser fácilmente automatizadas ni externalizadas.

El envejecimiento de la población impulsará una demanda sostenida de profesionales de la salud. Médicos, enfermeros, enfermeros practicantes, terapeutas físicos y ocupacionales seguirán siendo esenciales. A esto se suman puestos administrativos bien remunerados, como gestores hospitalarios, consultores de salud, reclutadores y administradores de centros médicos y residencias para adultos mayores.

El sector también requerirá educadores y formadores, encargados de preparar a la próxima generación de trabajadores de la salud en áreas como administración, gestión y práctica clínica. Estas posiciones combinan experiencia técnica con habilidades humanas, una fórmula clave para los salarios del futuro.

Además, los oficios técnicos y especializados con trabajo práctico seguirán teniendo alta demanda. Electricistas, técnicos en infraestructura, especialistas en mantenimiento y otros trabajos manuales calificados se beneficiarán del crecimiento económico y la expansión de infraestructura, factores que también influyen en el mercado laboral.

La competencia laboral se complejiza. Ya no es suficiente que una carrera profesional te guste, que sea tradición familiar o que creas que será bien pagada. Hoy en día, deberás ampliar tu panorama, añadiendo a tus factores de búsqueda la integración y el potencial tecnológico, en especial con la Inteligencia Artificial. Ya lo decía Charles Darwin en el “Origen de las Especies”: “no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios”.

