¿El 24 de diciembre es feriado federal? ¿Debo trabajar?

Para muchas personas en Estados Unidos, el 24 de diciembre se siente como un día festivo. Las oficinas suelen estar semivacías. El tráfico cambia de ritmo. Y las compras de último minuto dominan la jornada. Sin embargo, esa percepción no siempre coincide con la realidad legal, lo que genera dudas claras: ¿es feriado federal Nochebuena y quién realmente tiene el día libre?

En 2025, el 24 de diciembre sí fue declarado feriado federal, pero solo de manera temporal. El presidente Donald Trump emitió una orden especial que otorgó libre tanto Nochebuena como el 26 de diciembre a los empleados federales. Esta decisión no convierte al 24 de diciembre en un feriado permanente dentro del calendario oficial del país.

Para que una fecha sea reconocida como feriado federal de forma definitiva, es necesario que el Congreso apruebe una ley y que el presidente la firme. Esto fue lo que ocurrió en 2021, cuando Juneteenth se incorporó oficialmente bajo la administración de Joe Biden. En el caso de Nochebuena, esa condición aún no se cumple.

No es la primera vez que un presidente toma una medida similar. En años anteriores, se han emitido órdenes temporales alrededor de las fiestas de invierno. En 2014, el entonces presidente Barack Obama declaró feriado el 26 de diciembre. Trump ya había hecho algo parecido durante su primer mandato, cuando otorgó el 24 de diciembre como día libre en 2019 y 2020.

Ahora bien, que exista una orden presidencial no significa que todos los trabajadores del país tengan el día libre. En la práctica, solo las agencias federales están obligadas a cerrar. Incluso dentro del gobierno, algunos empleados pueden ser requeridos a trabajar según las necesidades de cada agencia y la decisión de sus supervisores.

En el sector privado, la situación es distinta. Muchas empresas suelen guiarse por el calendario federal para otorgar días libres pagados. Sin embargo, como el 24 de diciembre no es un feriado permanente, la mayoría de los empleados privados solo descansará si su empresa ya tenía previsto otorgar ese día como beneficio interno. No existe una obligación legal de cerrar.

Esto también impacta a los servicios y comercios. Los bancos, por ejemplo, operan con normalidad el 24 de diciembre. La Reserva Federal ha confirmado que las instituciones financieras estarán abiertas ese día y cerrarán únicamente el 25 de diciembre, que sí es feriado federal oficial.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) también mantiene operaciones en Nochebuena. Las oficinas estarán abiertas para transacciones y el correo se entregará con normalidad el 24 de diciembre. En cambio, el Día de Navidad no habrá servicio ni atención al público.

En cuanto a las tiendas y supermercados, la mayoría seguirá funcionando el 24 de diciembre con horarios especiales. Grandes cadenas como Target abrirán desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Walmart, Costco y otros minoristas importantes también atenderán al público ese día y cerrarán únicamente el 25 de diciembre.

El hecho de que la Navidad caiga en jueves este año ha despertado expectativas de un fin de semana largo. Sin embargo, para muchos trabajadores, ese descanso dependerá exclusivamente de la política de su empleador. Para los empleados federales, que no requieran guardia en sus labores, sí podrán disfrutar de un fin de semana largo.

