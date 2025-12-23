El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico: aquí las razones

El oro volvió a ocupar los titulares de los mercados financieros tras romper una nueva barrera histórica. El metal precioso alcanzó niveles nunca vistos y reforzó su papel como refugio en un momento marcado por tensiones globales, movimientos en las divisas y expectativas de cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

Durante la jornada del lunes, el precio del oro superó los $4,400 dólares por onza y llegó a negociarse alrededor de los $4,475 dólares en horas de la tarde. Más temprano, incluso tocó un máximo cercano a los $4,477 dólares por onza. En lo que va del año, el valor del metal acumula un avance superior al 70%, un desempeño que ha sorprendido a muchos analistas.

“El mercado de metales ha sido sólido durante todo el año, especialmente el del oro”, declaró Bret Kenwell, analista de inversiones y opciones estadounidenses de eToro, a CBS News. “Como sus fundamentos se mantienen intactos, el oro ha asimilado bastante bien su reciente repunte hasta máximos históricos”.

La plata también se sumó al entusiasmo de los inversionistas. El metal blanco alcanzó niveles cercanos a los $69 dólares y acumula una ganancia aproximada del 130% en lo que va del año. Analistas coinciden en que tanto el oro como la plata se encaminan a cerrar la sesión con precios récord.

Uno de los principales motores detrás del alza es el aumento de los riesgos geopolíticos. Inversionistas de todo el mundo han buscado protección ante un escenario internacional cada vez más incierto. Conflictos energéticos, tensiones militares y decisiones estratégicas entre potencias han elevado la demanda de activos considerados seguros.

Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de la plataforma FxPro, señaló que los rendimientos de los bonos han subido mientras monedas importantes como el yen se han debilitado. Esta combinación, explicó, está reactivando el llamado “comercio de la devaluación”, una estrategia que consiste en mover capital desde monedas fiduciarias hacia activos duros como el oro.

A estos factores se suman eventos específicos que han incrementado la aversión al riesgo. Entre ellos se mencionan el bloqueo estadounidense al suministro de petróleo desde Venezuela y ataques recientes relacionados con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estos episodios han empujado a los inversionistas a buscar estabilidad en el metal precioso.

La política monetaria también ha jugado un papel clave. El mercado ha reaccionado de forma positiva a un entorno de tasas de interés más bajas tras tres recortes consecutivos por parte de la Reserva Federal. En Wall Street, muchos anticipan que esta tendencia podría continuar en 2026, lo que suele beneficiar al oro al reducir el atractivo de activos que generan intereses.

Otro elemento relevante es la demanda de los bancos centrales. Instituciones monetarias de distintos países han incrementado sus compras de oro en los últimos meses. El Consejo Mundial del Oro informó que, hasta octubre, las adquisiciones sumaron 254 toneladas. Aunque el ritmo es menor al de años recientes, los niveles actuales siguen por debajo de los promedios históricos.

Las perspectivas para 2026 están divididas. Capital Economics considera que el auge podría moderarse y proyecta un retroceso del precio del oro hacia los $3,500 dólares por onza para finales del próximo año. En un informe reciente, la firma advirtió que una caída del oro también podría frenar el avance de la plata.

Otros expertos mantienen una visión más optimista. Yates señaló que tasas más bajas y un dólar débil podrían seguir respaldando a los metales preciosos. “Creemos que aún estamos en las primeras etapas de un rally más amplio y seguimos siendo constructivos tanto con el oro como con la plata”, afirmó.

También te puede interesar: