Powerball de $1,800 millones: por qué se conocerá al ganador en algunos años

La lotería volvió a romper récords en Estados Unidos. Un premio histórico de Powerball cayó en la víspera de Navidad. La cifra es tan grande que no solo cambia la vida del ganador, también ha planteado la importancia de mantener la identidad del nombre del afortunado en el anonimato, aunque sea solo por un tiempo.

El último pozo de Powerball alcanzó los $1,817 millones de dólares y fue reclamado con un solo boleto. Es el segundo premio más alto en la historia del juego. El ticket ganador se vendió en Arkansas. Sin duda, esta es una Navidad que cambiará la vida de una persona y la gente a su alrededor.

Quien ganó tiene dos caminos financieros. Puede optar por el pago anual a lo largo de varios años. O puede elegir el pago en efectivo, que se estima en $834.9 millones de dólares antes de impuestos. Esta decisión suele y se recomienda tomarse con asesoría legal y financiera. No es un trámite inmediato ni sencillo, por lo que el possedor del ticket ganador todavía podría demorarse en reclamar su dinero.

Arkansas no es un estado acostumbrado a premios de esta magnitud. De hecho, es apenas la segunda vez que un jackpot de Powerball se gana con un boleto vendido allí. La ocasión anterior ocurrió en 2010.

La identidad del ganador no tiene que revelarse de inmediato. La ley estatal permite que ciertos ganadores mantengan su anonimato. Esta protección se diseñó para evitar riesgos personales y presiones económicas.

En Arkansas, cualquier persona que gane más de $500,000 dólares puede solicitar que su nombre no se haga público. Esta norma fue aprobada en 2021. Sin embargo, no es una protección permanente. El anonimato tiene fecha de caducidad claramente definida.

Después de tres años, el nombre de quien reclamó el premio pasa a ser información pública. Esto significa que, aunque hoy no se sepa quién ganó el Powerball de $1,800 millones, eventualmente se conocerá. Solo es cuestión de tiempo y de que se cumpla el plazo legal.

Si hay una polémica abierta en los grandes premios de lotería, es el equilibrio entre privacidad y transparencia. Las loterías estatales manejan fondos públicos. Por ello, la ley exige que, a largo plazo, exista rendición de cuentas. Así el ganador puede ganar tiempo para organizar su nueva vida financiera.

No todos los estados siguen las mismas reglas. En Estados Unidos, más de una docena permiten cobrar premios de forma anónima. En algunos lugares, la condición depende del monto ganado. En otros, la privacidad es absoluta desde el primer dólar.

Estados como Delaware, Kansas, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming otorgan anonimato total. Otros imponen mínimos específicos. Arizona exige premios mayores a $100,000 dólares. Texas solo protege a ganadores de más de $1 millón de dólares. Virginia eleva el umbral a $10 millones de dólares.

Mientras tanto, el sorteo dejó muchos otros ganadores secundarios. Nadie más acertó todos los números del jackpot. Sin embargo, varios boletos coincidieron en cinco números blancos. Eso otorgó premios de $1 millón de dólares en estados como California, Michigan, Ohio y Nueva York, entre otros.

Además, más de un centenar de boletos ganaron $50,000 dólares. Otros 31 alcanzaron premios de $100,000 dólares. En el sorteo Double Play, un boleto en Colorado y otro en Carolina del Sur se llevaron $500,000 dólares cada uno. El impacto se sintió en todo el país.

Los números ganadores del 24 de diciembre fueron 4, 25, 31, 52 y 59. El Powerball fue el 19. El multiplicador Power Play fue de 2x.

Como ocurre tras un gran premio, el pozo se reinició de inmediato. El próximo sorteo se realizará el sábado 27 de diciembre a las 10:59 p.m., hora del Este. El nuevo jackpot comienza en $20 millones de dólares. El valor en efectivo ronda los $9.2 millones de dólares. El ciclo vuelve a empezar.

Jugar Powerball sigue siendo sencillo. El boleto cuesta $2 dólares. Se eligen cinco números del 1 al 69 y uno rojo del 1 al 26. Existe la opción Quick Pick para números automáticos. El Power Play, por $1 dólar adicional, aumenta premios menores.