Qué abre y qué cierra en Año Viejo y Año Nuevo 2026
Te presentamos la guía completa de horarios y servicios: tiendas, supermercados, bancos, correo y más para Año Viejo y Año Nuevo 2026 en EE.UU.
El cierre de año suele venir acompañado de compras de último momento, cenas familiares y pendientes que no pueden esperar. Desde buscar ingredientes hasta resolver trámites o recoger un pedido, saber qué negocios estarán abiertos puede marcar la diferencia. Por eso, conocer los horarios de Año Viejo y Año Nuevo 2026 es clave para organizarse mejor y evitar sorpresas.
En este calendario, el 31 de diciembre cae en miércoles y el 1 de enero en jueves. Aunque muchas tiendas seguirán operando, varios servicios tendrán horarios reducidos o permanecerán cerrados, especialmente en Año Nuevo.
Año Viejo 2025: qué estará abierto el 31 de diciembre
El 31 de diciembre, la mayoría de los comercios abrirá sus puertas, aunque muchos cerrarán más temprano.
- Walmart operará con su horario regular.
- Whole Foods abrirá de 8 a.m. a 9 p.m.
- Target abrirá y cerrará a las 9 p.m.
- Kroger y sus cadenas afiliadas operarán con normalidad.
- Macy’s atenderá de 10 a.m. a 7 p.m.
- Kohl’s abrirá de 9 a.m. a 7 p.m.
- Best Buy funcionará de 10 a.m. a 7 p.m.
Las tiendas de descuento como TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods abrirán entre 9:30 a.m. y 6 p.m. JCPenney abrirá a las 11 a.m., con horarios de cierre variables según la tienda.
En clubes de almacén, Costco abrirá de 10 a.m. a 6 p.m. Sam’s Club atenderá hasta las 8 p.m. BJ’s Wholesale cerrará a las 7 p.m.
Publix cerrará a las 9 p.m. Trader Joe’s cerrará a las 5 p.m. Lidl cerrará a las 6 p.m. Aldi tendrá horarios variables según la ubicación.
Meijer operará de 6 a.m. a medianoche. Wegmans cerrará a las 8 p.m. Winn-Dixie y Harveys cerrarán a las 10 p.m.
En cuanto a los restaurantes, la mayoría estarán abiertos. Starbucks, Dunkin’, McDonald’s, Wendy’s, Burger King y Chick-fil-A operarán con horarios regulares. Chipotle cerrará a las 8 p.m.
Restaurantes de mesa como Applebee’s, Olive Garden, Texas Roadhouse y Red Lobster estarán abiertos. Maggiano’s atenderá de 11 a.m. a 10 p.m. Fogo de Chão lo hará hasta las 10:30 p.m.
El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) operará con normalidad y habrá entrega de correo. UPS y FedEx tendrán servicios limitados, especialmente en entregas terrestres.
Muchos bancos abrirán, aunque algunas sucursales podrían cerrar antes.
Año Nuevo 2026: qué estará abierto el 1 de enero
El Día de Año Nuevo habrá menos opciones, pero varios comercios sí abrirán.
- Walmart operará con normalidad.
- Target abrirá, aunque algunas tiendas podrían cerrar temprano.
- Macy’s abrirá con su horario regular.
- Kohl’s atenderá de 10 a.m. a 8 p.m.
Home Depot abrirá de 9 a.m. a 8 p.m. Lowe’s operará de 9 a.m. a 6 p.m. CVS y Walgreens estarán abiertas, aunque algunas farmacias tendrán horarios reducidos.
En supermercados, Kroger y varias de sus cadenas afiliadas abrirán con horarios normales o reducidos. Whole Foods operará con horario limitado. Publix abrirá en muchas ubicaciones.
Año Nuevo 2026: qué estará cerrado
Costco y Sam’s Club permanecerán cerrados todo el día. Aldi y Trader Joe’s no abrirán el 1 de enero.
La mayoría de los bancos cerrará por ser feriado federal. Bank of America y Wells Fargo no ofrecerán atención en sucursales. Los cajeros automáticos y la banca digital seguirán disponibles.
La Bolsa de Valores de New York no operarán.
El Servicio Postal de Estados Unidos no entregará correo. FedEx cerrará casi por completo, salvo su servicio Custom Critical (Servicio Crítico Personalizado). UPS tendrá operaciones muy limitadas.
Confirmar los horarios específicos de cada tienda antes de salir puede evitar viajes innecesarios. Planificar con anticipación ayuda a disfrutar el cierre de año y el inicio de 2026 con menos estrés y mayor tranquilidad.
