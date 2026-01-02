Tasas de interés, empleo y vivienda: cómo será la economía de EE.UU. en 2026

Estados Unidos entra al 2026 y, con ello, la economía del país ingresa con un panorama menos incierto que hace un año, pero lejos de ser cómodo para millones de familias. Tras un 2025 marcado por un crecimiento más sólido de lo esperado y una inflación contenida pese a los aranceles comerciales, analistas coinciden en que el próximo año estará dominado por ajustes graduales. No se anticipa un giro drástico, sino avances lentos que obligarán a los hogares a mantener cautela en sus decisiones financieras.

Economistas consultados por distintos medios coinciden en que la fortaleza macroeconómica no se traducirá de inmediato en alivio para el bolsillo. Aunque el país parece mejor posicionado que otras economías desarrolladas, el costo de vida, las tasas de interés y la incertidumbre laboral seguirán marcando el ritmo cotidiano.

Inflación y costo de vida: un alivio que no se siente

La inflación dejó atrás su pico histórico de 2022, pero sigue siendo una carga para los consumidores. En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2.7%, aún por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal. Para muchas familias, eso significa que los precios continúan subiendo, aunque a un ritmo más lento.

Una encuesta de CBS News reveló que siete de cada diez estadounidenses enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda y atención médica. A esto se suman los costos de servicios públicos.

De acuerdo con The Century Foundation y Protect Borrowers, el gasto promedio mensual en servicios públicos alcanza los $265 dólares, un aumento del 12% anual.

En invierno, la calefacción representará un gasto cercano a los $995 dólares por hogar, según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética.

La Reserva Federal proyecta que la inflación baje a 2.4% en 2026. Pero a pesar de que el alza de precios se reduzca, el peso de una inflación alta seguirá afectando las finanzas familiares. En otras palabras, la desaceleración de precios no implica una reducción real del costo de vida.

Tasas de interés: la Reserva Federal en una encrucijada

Otro foco de atención será la política monetaria. Tras tres recortes consecutivos iniciados en septiembre, la Reserva Federal enfrenta presiones encontradas. Por un lado, la inflación sigue por encima de su objetivo. Por otro, el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.

El Comité Federal de Mercado Abierto anticipa solo un recorte adicional de tasas en 2026. No obstante, varios analistas consideran que podrían darse más ajustes si el desempleo aumenta o si la contratación continúa debilitándose.

El factor político también pesa. El presidente Donald Trump ha insistido en que la Fed debería reducir agresivamente las tasas para impulsar el crecimiento. Con el mandato de Jerome Powell próximo a expirar en mayo, se espera un nuevo liderazgo más alineado con una política monetaria flexible. Esto podría impactar directamente en créditos, hipotecas y financiamiento para pequeñas empresas.

Vivienda en EE.UU.: señales de mejora, pero sin milagros

El mercado inmobiliario podría ofrecer un respiro limitado. Chen Zhao, directora de investigación económica en Redfin, señaló que las tasas hipotecarias se mantendrían en el rango bajo del 6%, cercano al nivel actual de 6.18% para hipotecas a 30 años. Al mismo tiempo, los precios de las viviendas crecerían más lento que los ingresos.

“Estamos entrando en un camino que conduce a mejores métricas de asequibilidad, pero no será un cambio de la noche a la mañana”, explicó Zhao. Añadió que 2026 podría sentirse muy similar al cierre de 2025 y que la recuperación total podría tardar varios años.

Un análisis de Realtor.com prevé caídas de precios en alrededor de dos docenas de grandes ciudades, principalmente en el sureste y el oeste del país. Esto abre oportunidades puntuales para compradores, aunque el acceso al crédito seguirá siendo un obstáculo.

Empleo y salarios: crecimiento moderado

El mercado laboral podría ganar algo de impulso en 2026. Economistas de Goldman Sachs estiman que la creación de empleos promediará 70,000 puestos mensuales, más del doble del ritmo observado en 2025.

También proyectan un crecimiento salarial de 2.3%, superior al 1.9% del año previo.

Aun así, algunos analistas advierten que la adopción de inteligencia artificial podría limitar nuevas contrataciones. Muchas empresas están priorizando productividad y automatización antes que ampliar su fuerza laboral. Esto podría generar un mercado de trabajo más competitivo, especialmente para empleos de baja y mediana calificación.

Jerome Powell subrayó en diciembre que el verdadero alivio llegará cuando los salarios superen a la inflación de forma sostenida.

“Necesitaremos algunos años en los que los salarios nominales sean más altos que la inflación para que la gente empiece a sentirse bien con la asequibilidad”, afirmó.

Mercados financieros: ¿estamos en una burbuja?

Wall Street entra a 2026 con expectativas positivas, pero no exentas de riesgo. El S&P 500 acumula fuertes ganancias impulsadas por empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Sin embargo, crecen las dudas sobre valuaciones excesivas.

Jonas Goltermann, economista de Capital Economics, señaló que aunque no se observa una burbuja al nivel de la era de las punto com, las expectativas son elevadas.

“En algún momento, los inversionistas podrían sentirse decepcionados”, advirtió.

Aun así, J.P. Morgan proyecta que el índice bursátil podría crecer entre 13% y 15% en 2026.

En conclusión, la economía de EE.UU. avanza, pero los beneficios no serán inmediatos. Mantener la cautela, los presupuestos ajustados y bajar las expectativas a la bolsa de valores y el empleo, te permitirá mantener a flote tus finanzas.

También te puede interesar: