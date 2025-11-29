Inversionistas: el S&P 500 llegó casi a su máximo histórico

El fuerte repunte bursátil de los últimos días llevó al S&P 500 a quedar a un paso de su récord previo. Esta reacción devolvió la atención de los inversionistas hacia el desempeño del índice y hacia las señales de la Reserva Federal, factores que están marcando el rumbo del mercado en el inicio de la temporada navideña.

La sesión del viernes fue corta por el feriado de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias). Aun así, el S&P 500 avanzó 0.5% y cerró en 6,849 puntos. Se quedó apenas 42 unidades debajo del máximo alcanzado el 28 de octubre.

El Dow Jones ganó 0.6% y se ubicó en 47,716 puntos. El Nasdaq subió 0.7% en la jornada, aunque terminó noviembre con una baja mensual de 1.5% debido a la presión en algunas de las grandes tecnológicas.

El movimiento alcista de cinco días ayudó a borrar casi todas las pérdidas acumuladas en las primeras semanas del mes. El mercado venía golpeado por la volatilidad, en especial por las dudas sobre una posible burbuja en acciones de inteligencia artificial. Ese temor se hizo evidente con caídas significativas. Nvidia bajó 1.8% el viernes y cerró el mes con pérdidas de doble dígito. Oracle retrocedió 23% en noviembre y Palantir cayó 16%.

“El mercado necesita demostrar que puede mantener este impulso, pero en este momento, la debilidad después de las ganancias de Nvidia parece ser más un clímax de ventas de IA a corto plazo que una señal de un mayor pesimismo”, compartió Chris Larkin, director general de comercio e inversión en E*TRADE de Morgan Stanley, en un correo electrónico.

El debate sobre una posible burbuja sigue abierto. Los inversionistas temen que las expectativas sobre el crecimiento de la IA estén inflando valoraciones que podrían no alinearse con los fundamentos de algunas empresas. Sin embargo, no todas las tecnológicas sufrieron. Alphabet destacó con un avance cercano al 14% gracias al entusiasmo por el lanzamiento de su modelo de IA Gemini.

El ánimo del mercado mejoró también por las crecientes apuestas sobre un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión del 10 de diciembre. Comentarios recientes de funcionarios del banco central aumentaron la confianza entre los operadores. Según datos de CME Group, el mercado asigna casi 87% de probabilidad a que ocurra ese recorte.

La Fed ya redujo tasas dos veces este año para apoyar un mercado laboral debilitado. Pero ahora enfrenta un dilema. La inflación muestra señales de presión mientras el empleo se desacelera. Un nuevo recorte podría estimular la actividad económica, aunque también arriesgaría reavivar la inflación.

Los reportes corporativos recientes fueron mayormente positivos, pero los datos económicos siguen siendo mixtos. Las minutas de la reunión de octubre revelan divisiones importantes entre los responsables de política monetaria.

Los inversionistas también siguieron de cerca a las minoristas por el impacto del Black Friday. Macy’s retrocedió 0.3%. Kohl’s ganó 1.4%. Dick’s Sporting Goods bajó 0.5%. Entre las especializadas, Abercrombie & Fitch subió 2.9% y American Eagle avanzó 0.7%.

Mientras tanto, algunos sectores no tecnológicos recibieron flujos ante la volatilidad del mercado. Eli Lilly y Merck subieron más de 20% en el mes. Compañías de viajes como Marriott y Expedia también registraron avances sólidos.

En paralelo, los futuros de los principales índices fueron suspendidos temporalmente por un problema técnico en el Chicago Mercantile Exchange relacionado con una falla en un centro de datos de CyrusOne.

Los rendimientos del Tesoro avanzaron ligeramente. El bono a 10 años terminó en 4.02%.

Especialistas continúan con su opinión acerca de una posible burbuja tecnológica. Si no sabes a qué se refiere, básicamente, es que se teme que el alza en las acciones de esta industria culmine con una corrección que desplome las ganancias. Este fenómeno sería el símbolo de que reventaría la burbuja. Sin embargo, es difícil de predecir cuándo podría suceder esto, si es que sucede.

Este impulso de Wall Street siempre genera una reacción emocional en cadena directamente proporcional entre los inversionistas, especialmente, los principiantes, quienes ven en ello una oportunidad para invertir, sin saber los riesgos. El principal: que entrar arriba aumenta la probabilidad de daño financiero si cae. Entrar abajo, tampoco es una garantía. Si tienes claro esto, podrás mantener la calma en la cima o el precipicio. Y si no sabes, acércate con asesores.

