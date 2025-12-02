Michael Dell donará $250 a niños en sus cuentas Trump

Michael Dell anunció que donará $250 dólares a millones de menores a través de sus futuras cuentas Trump, lo que ha provocado un gran interés entre familias que buscan oportunidades para asegurar el futuro financiero de sus hijos. La medida forma parte de un esfuerzo filantrópico masivo del fundador de Dell Technologies y su esposa, Susan Dell, quienes buscan que más niños tengan acceso temprano a herramientas de ahorro e inversión.

Han pasado más de cuatro décadas desde que Michael Dell inició su empresa en un dormitorio universitario. Con el tiempo, su fortuna y su compromiso filantrópico han crecido en paralelo. Hoy, a través de su fundación, la pareja ha destinado miles de millones de dólares a programas enfocados en la infancia, especialmente en comunidades de bajos recursos. Su nueva donación ascendería a $6,250 millones de dólares. Es el mayor aporte que han realizado hasta ahora.

Se estima que este dinero se entregue a unos 25 millones de niños estadounidenses menores de 10 años. Se trata de menores que no califican para recibir la contribución federal de las llamadas cuentas Trump. Estas cuentas forman parte del programa Invest America, que se lanzará oficialmente el 4 de julio de 2026. El gobierno ofrecerá $1,000 dólares iniciales solo a bebés nacidos entre 2025 y 2028. La donación de los Dell busca incluir a los menores que quedaron fuera de ese beneficio.

Según los criterios del programa, las aportaciones privadas de $250 dólares se dirigirán a niños que vivan en códigos postales con ingresos familiares promedio de $150,000 dólares o menos. Se estima que cerca del 80% de la población infantil dentro del rango de edad calificará.

Si quedaran fondos, también podrían incorporarse niños mayores de 10 años.

Según Invest America, cada niño nacido en Estados Unidos entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2029, con un número de Seguro Social y cuyos padres tengan número de Seguro Social, quedaría automáticamente inscrito en el programa.

Las inscripciones están programadas para comenzar el 4 de julio de 2026.

Estas cuentas permitirán invertir exclusivamente en fondos indexados del mercado estadounidense con comisiones mínimas. El dinero permanecerá bloqueado hasta los 18 años. A partir de esa edad podrá utilizarse para educación, compra de vivienda o emprendimiento. Si el joven decide no retirarlo, el fondo se transformará automáticamente en una cuenta IRA tradicional.

“Creemos que la inversión más inteligente que podemos hacer es en los niños”, declaró Michael Dell en una entrevista el martes en CBS News 24/7 Mornings. “Sabemos que cuando un niño tiene una cuenta como esta, incluso una suma modesta, realmente mejora su perspectiva de vida y tiene más probabilidades de graduarse de la preparatoria y la universidad, comprar una casa, emprender un negocio, formar una familia y convertirse en miembros productivos de la sociedad”.

La idea de aportar $250 dólares surgió en parte por el simbolismo del 250 aniversario de los Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio de 2026. El empresario comentó que este punto de partida puede inspirar a empleadores, filántropos y familias a sumar contribuciones adicionales. Un bebé que reciba los $1,000 dólares del gobierno, $1,000 dólares de su empleador y aportes familiares constantes podría llegar a la adultez con un monto significativamente mayor gracias al interés compuesto.

Michael Dell también subrayó el valor educativo del proyecto. Señaló que una experiencia personal temprana con el ahorro lo llevó a interesarse por las inversiones. Espera que estas cuentas incentiven a los niños a aprender sobre mercados, riesgo y crecimiento financiero.

Aunque el programa lleva el nombre popular de “cuentas Trump”, Dell insistió en que su contribución no responde a motivos políticos. Aseguró que ha visto apoyo bipartidista entre legisladores como Cory Booker, Ted Cruz, Ro Khanna, Blake Moore y el presidente Johnson. Para él, el proyecto se trata de crear oportunidades reales y accesibles a millones de familias.

La pareja adelantó que su fundación trabaja en otras iniciativas que aún no han sido anunciadas. Pero reconocen que esta será, probablemente, la contribución más grande y simbólica de su trayectoria. Su visión se mantiene enfocada en resultados y en ampliar el acceso a herramientas que generen movilidad social.

También te puede interesar: