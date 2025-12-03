Las primas de la Parte B de Medicare aumentan: esto te costará en 2026

Los adultos mayores que dependen de Medicare deben prepararse para un ajuste importante en su bolsillo, porque las primas de la Parte B tendrán un incremento notable en 2026. Este aumento afectará tanto a los costos mensuales como al deducible anual, lo que obliga a evaluar cómo estos cambios impactarán el presupuesto de quienes ya están viviendo con ingresos fijos.

Para muchos trabajadores mayores, cumplir los 65 años significa por fin acceder a Medicare. Esta cobertura se ha convertido en un alivio ante el elevado costo del seguro médico privado. Sin embargo, eso no implica que todo sea gratuito. La Parte A suele estar libre de primas para quienes han cotizado lo suficiente, pero la Parte B siempre tiene un costo mensual. Y ese monto está por subir.

En 2026, la prima estándar de la Parte B pasará de $185 a $202.90 dólares. Esto representa un aumento de $17.90 dólares que deberán pagar cada mes la mayoría de los beneficiarios. Se trata de un incremento significativo para miles de personas que ya están ajustando cada dólar.

Esta cifra corresponde únicamente a la prima básica. Los adultos mayores con ingresos más altos deben considerar un cargo adicional llamado Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos (IRMAA, por sus siglas en inglés), que incrementa aún más el costo mensual.

Los IRMAA se aplican a quienes superan ciertos niveles de ingresos. En 2026, los contribuyentes solteros con ingresos por encima de $109,000 dólares y los matrimonios que declaran conjuntamente con más de $218,000 dólares deberán pagar estos recargos.

Es importante recordar que estos ajustes no solo afectan la Parte B. También se aplican a los planes de medicamentos de la Parte D. Sin embargo, en la Parte D no existe una prima estándar, por lo que el costo final dependerá del plan que cada persona elija.

Además de la prima mensual, el deducible anual de la Parte B también aumentará. En 2026 pasará de $257 a $283 dólares, lo que suma una carga adicional antes de que Medicare comience a cubrir servicios ambulatorios y visitas médicas. Y aunque los incrementos no son nuevos, este ajuste combinado será especialmente notable.

La Parte A también tendrá cambios en 2026, aunque muchos no lo noten de inmediato. No existe prima para la mayoría de los inscritos, pero sí aumentarán los costos por hospitalización y estancias en centros de enfermería especializada.

Además, los planes complementarios como Medicare Advantage y la propia Parte D podrían presentar ajustes. Por eso es clave revisar las notificaciones de cambios enviadas por los proveedores para saber exactamente cuánto aumentarán las primas y copagos.

Estos incrementos llegarán justo cuando los beneficiarios reciban su ajuste anual por el costo de vida del Seguro Social. El COLA será del 2.8%, lo que elevará el beneficio promedio de $2,015 a $2,071 dólares. Aunque es una mejora, quienes pagan Medicare directamente desde su cheque mensual verán que parte de ese aumento se diluye. Aun así, las proyecciones indican que el COLA será suficiente para que el aumento de la Parte B no elimine el incremento por completo, aunque sí lo reducirá de manera importante.

