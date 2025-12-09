¿Qué empresas ofrecen el mejor servicio al cliente? Ni Amazon ni Walmart lideran la lista

Un nuevo ranking nacional dejó algo claro desde el primer vistazo: las empresas con el mejor servicio al cliente en Estados Unidos no son las gigantes más conocidas. Aunque Amazon y Walmart aparecen con una calificación sobresaliente, ninguna de ellas encabeza la lista de excelencia, según un nuevo estudio.

En su edición 2026, el estudio “America’s Best Customer Service” (El Mejor Servicio al Cliente de Estados Unidos), elaborado por USA TODAY y Plant-A Insights Group, coloca a Chewy, Navy Federal Credit Union y Aldi como los líderes absolutos en atención al cliente.

El informe evaluó a 750 compañías que, según los investigadores, “van más allá” en su trato al consumidor. El análisis consideró 45 categorías distintas. Incluyó desde tiendas físicas hasta comercios en línea y proveedores de servicios. La metodología utilizó un modelo de puntuación propio de Plant-A basado en métricas centradas en la experiencia del cliente, datos públicos y una de las encuestas independientes más amplias del país.

El estudio subraya por qué la atención al cliente es un factor determinante en el mercado actual. Plant-A destaca que “el 93% de los clientes probablemente realizarán compras repetidas después de un gran servicio”. Además, en otros análisis, HubSpot asegura que “el 63% pagará más por marcas conocidas por un servicio sólido”. También Bain & Company mostró que las compañías con servicio superior pueden lograr #un crecimiento de ingresos entre 4% y 8% por encima del promedio del mercado”.

Para elaborar el listado de 2026 se inició con más de 21,000 empresas. Luego se analizaron a fondo más de 7,100. Más de 32,000 consumidores respondieron encuestas entre septiembre y octubre de 2025. Solo se evaluaron compañías con las que los participantes habían tenido contacto en los últimos tres años. Además, los investigadores revisaron millones de reseñas en línea para reforzar la precisión de los resultados.

En total, el informe se nutrió de 3.1 millones de opiniones, que incluyen más de dos millones de la encuesta de 2025 y 1.1 millones recopiladas en estudios previos de 2023 y 2024. Esto permitió identificar empresas que no solo tuvieron un buen año, sino que han mantenido excelencia constante.

Los consumidores calificaron a las compañías en siete áreas clave. Estas áreas fueron amabilidad, competencia profesional, servicio general, disponibilidad, orientación a soluciones, rapidez en resolver problemas y transparencia y confiabilidad. Gracias a estos criterios, las marcas líderes lograron una calificación de cinco estrellas.

Entre los nombres destacados se encuentran:

Chewy, líder entre las tiendas en línea en la categoría de productos para mascotas .

. Amazon , gigante del comercio minorista en línea, con productos variados.

, gigante del comercio minorista en línea, con productos variados. Navy Federal Credit Union , la mejor evaluada en servicios financieros.

, la mejor evaluada en servicios financieros. Aldi , una de las más fuertes en tiendas físicas de mercancía general.

, una de las más fuertes en tiendas físicas de mercancía general. Chick-fil-A, reconocida en cadenas de comida rápida.

e.l.f. Cosmetics , favorita entre las tiendas digitales del sector belleza.

, favorita entre las tiendas digitales del sector belleza. Costco, Walmart, Target y Sam’s Club, todas con altas calificaciones en tiendas físicas .

. Netflix y Spotify , destacadas en medios digitales.

, destacadas en medios digitales. Trader Joe’s, sobresaliente en alimentos y bebidas.

La lista también incluye marcas populares entre los consumidores como Western Union, Dunkin’ Donuts, Nike, Outback Steakhouse, Jersey Mike’s, Texas Roadhouse, Planet Fitness, AutoZone y Applebee’s.

Para evitar distorsiones, se excluyeron compañías involucradas recientemente en incidentes de protección de datos o denuncias laborales públicas. Plant-A utilizó la plataforma Critical Mention de Onclusive para identificar esos casos. Luego, un equipo conjunto de investigadores y editores realizó revisiones finales. Solo se hicieron ajustes cuando expertos demostraron que el ranking requería corrección.

