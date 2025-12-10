Aumentan las recaudaciones en GoFundMe para cubrir gastos básicos en 2025

El crecimiento de las campañas creadas en GoFundMe para cubrir gastos básicos en 2025 muestra un panorama cada vez más difícil para miles de familias en Estados Unidos. Lo que antes era una plataforma enfocada principalmente en emergencias médicas, proyectos personales o causas comunitarias ahora refleja una tendencia distinta. Más usuarios recurren a la recaudación colectiva simplemente para pagar la renta, llenar el refrigerador o evitar que les corten los servicios.

Los datos internos de GoFundMe evidencian ese giro. Palabras como “work” (trabajo), “home” (casa), “food” (comida), “bill” (recibo) y “care” (cuidado) encabezaron las búsquedas y descripciones de campañas en el último año. La categoría de “monthly bills” (facturas mensuales) fue la segunda de más rápido crecimiento.

La empresa explica que este tipo de solicitudes está directamente vinculado a la preocupación generalizada por el costo de vida. Una encuesta reciente de CBS News confirmó que la inflación y la economía son los principales temores nacionales.

Las recaudaciones relacionadas con necesidades esenciales, como alquiler, comestibles, vivienda y combustible, aumentaron un 17% en 2025 dentro de Estados Unidos.

El aumento de solicitudes refleja una realidad incómoda. Cada vez más personas deben pedir apoyo público para sobrevivir a gastos cotidianos. El incremento en los precios de alimentos, vivienda y transporte golpea con mayor fuerza a quienes tienen ingresos bajos o inestables.

“Por ejemplo, vimos a personas decir que estaban atrasadas con el alquiler mensual y buscaban la ayuda de amigos y familiares para afrontar el próximo mes o dos”, declaró Tim Cadogan, director de la organización, a CBS News. “Esto nos demuestra que la vida se está encareciendo y que la gente está teniendo dificultades para afrontarlo, así que están contactando a amigos y familiares para ver si pueden ayudarles”.

Los momentos de crisis nacional también dispararon el uso de la plataforma. Durante el cierre gubernamental de 43 días, cuando se suspendió temporalmente la entrega de beneficios como los cupones de alimentos, las campañas relacionadas aumentaron seis veces. Esto reflejó la vulnerabilidad de quienes dependen directamente de la asistencia pública para mantener a sus familias.

Las historias personales detrás de estas campañas, además de ser conmovedoras, son espejo de la realidad de muchas familias. Hay anécdotas variadas, desde los que pasan por problemas de salud, desalojos y falta de empleo en un mismo momento. Y la época navideña con hijos de por medio acrecentando la desgracia.

El hecho de que las campañas de recaudación de GoFundMe por problemas de necesidades básicas hayan aumentado en 2025, no significa que hayan sido efectivas. La organización no aclara este aspecto, sin embargo, cualquier dólar donado a la causa seguro fue decisivo para la persona o familia que lo solicitó, es muy posible que haya sido la diferencia entre tener hogar, alimento o los servicios básicos para vivir dignamente.

