Cuentas Trump de $1,000: qué debes hacer para abrir una

Las nuevas Cuentas Trump prometen convertirse en una herramienta clave para el futuro financiero de millones de niños en Estados Unidos. Aunque muchos padres ya escucharon sobre el depósito inicial de $1,000 dólares, aún existen dudas sobre cómo abrir la cuenta, quién califica y qué pasos deben seguirse para no perder este beneficio. La Casa Blanca dio nuevos detalles que ayudan a aclarar el panorama.

Estas cuentas son instrumentos de inversión patrocinados por el gobierno federal. Están diseñadas para que todos los menores de 18 años puedan comenzar a construir ahorro a largo plazo desde una edad temprana. Funcionan de manera similar a una cuenta de retiro, pero pensadas para niños y adolescentes, sin necesidad de que tengan ingresos propios.

El programa nació oficialmente en julio de 2025 con la aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (La única y gran hermosa ley). En su versión original, solo los bebés nacidos durante un periodo específico podían recibir un depósito inicial de $1,000 dólares del Tesoro de Estados Unidos. Ese dinero sirve como capital semilla para comenzar a invertir.

En diciembre, el alcance del programa se amplió de forma significativa. Los filántropos Michael y Susan Dell anunciaron una donación de $6,250 millones de dólares para incluir a niños más grandes. Gracias a este aporte, algunos menores de hasta 10 años también podrán recibir un depósito inicial, aunque menor, de $250 dólares, dependiendo de su situación.

¿Cómo abrir una cuenta Trump de $1,000?

Abrir una Cuenta Trump no será automático para la mayoría de las familias. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los padres deberán llenar el nuevo Formulario 4547. Este documento permitirá abrir la cuenta, reclamar el depósito inicial si corresponde y hacer aportaciones adicionales en el futuro.

Después de enviar el formulario, el Tesoro enviará instrucciones para activar la cuenta. Este proceso comenzará a partir de mayo de 2026. Los padres deberán verificar su identidad y completar los pasos finales para que la cuenta quede completamente operativa.

El formulario podrá presentarse en distintos momentos. Se podrá enviar junto con la declaración de impuestos de 2025. También estará disponible en línea a través del sitio trumpaccounts.gov, cuya apertura se espera entre junio y agosto de 2026.

No todos los niños recibirán dinero gratis, pero todos podrán tener una cuenta. Los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 califican para el depósito completo de $1,000 dólares. Deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con número de Seguro Social. No hay límites de ingresos para este beneficio.

El depósito de $250 dólares aplica para los primeros 25 millones de niños menores de 10 años que vivan en códigos postales con ingresos familiares promedio inferiores a $150,000 dólares. Este beneficio depende de los datos del programa y no está garantizado para todos.

Una vez abierta, la cuenta permite aportaciones anuales de hasta $5,000 dólares por parte de padres o cuidadores. Los empleadores también pueden contribuir hasta $2,500 dólares al año sin que se considere ingreso tributable. El dinero crece con impuestos diferidos, lo que significa que no se pagan impuestos cada año por las ganancias.

Antes de los 18 años, el acceso al dinero es muy limitado. Después, la cuenta funciona de forma similar a una IRA tradicional, eso significa que será gravada al retirar el dinero, más una penalización del 10% antes de los 59 años y medio, salvo que aplique una excepción.

Existen usos permitidos que evitan la penalización, como estudios universitarios, la compra de una primera vivienda o el inicio de un negocio. La idea es acompañar los grandes momentos de la vida adulta.

“Abrir una cuenta con anticipación genera estabilidad financiera a largo plazo y alivia el estrés de los crecientes gastos de la crianza”, afirma Tansley Stearns, presidenta y directora ejecutiva de Community Financial Credit Union. “Las cuentas con contribuciones externas facilitan el ahorro con menos gastos de bolsillo”.

Este dinero es la primera piedra para que un niño pueda construir un futuro prometedor. Según cálculos, si el dinero tuviera un rendimiento anualizado del 7% y se aprovecharan los aportes máximos de $5,000 dólares, ese dinero podría crecer cerca de los $7 millones de dólares (antes de impuestos) a los 65 años. Incluso si no se realizaran contribuciones adicionales, la cuenta podría alcanzar los $95,000 dólares durante el mismo periodo de crecimiento.

