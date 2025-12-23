Powerball sube a $1,700 millones para sorteo previo a Navidad

Powerball sigue en la boca de millones de estadounidenses, luego que el premio mayor del Powerball creció de forma significativa y colocó al popular juego de lotería en el centro de la conversación, al ofrecer una de las bolsas más grandes de su historia en un sorteo que coincide con las celebraciones decembrinas.

Tras no registrarse un ganador del jackpot en el sorteo del lunes 22 de diciembre, el premio acumulado aumentó hasta aproximadamente $1,700 millones de dólares. Esta cifra estará en juego el miércoles 24 de diciembre, cuando se realice el próximo sorteo poco después de las 10:59 de la noche, hora del Este.

Quien logre acertar los cinco números blancos y la Powerball roja tendrá la opción de elegir entre pagos anuales o un monto único en efectivo. Para este sorteo, el pago inmediato está estimado en alrededor de $781.3 millones de dólares antes de impuestos, una suma que podría cambiar la vida de cualquier ganador.

Aunque el premio mayor quedó vacante en el sorteo más reciente, sí hubo jugadores que se llevaron premios importantes. Ocho boletos acertaron los cinco números blancos, conocidos como Match 5, y ganaron un millón de dólares cada uno. Los boletos premiados se vendieron en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin.

Los números ganadores del sorteo del lunes 22 de diciembre fueron 3, 18, 36, 41 y 54. La Powerball fue el número 7 y el multiplicador Power Play fue de 2X. Estos resultados mantuvieron viva la racha de acumulación del premio mayor.

El aumento del jackpot coloca a este sorteo entre los más destacados del año. En septiembre de 2025, dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron un premio de $1,787 millones de dólares, uno de los más altos jamás registrados en el Powerball. La actual bolsa ya se encuentra entre las mayores de todos los tiempos.

El Powerball se ha caracterizado por generar expectativas récord cuando el premio supera la barrera de los mil millones de dólares. En estos casos, el interés no solo crece entre jugadores habituales, sino también entre personas que compran boletos de manera ocasional, atraídas por la posibilidad de un premio histórico.

Jugar al Powerball es sencillo y accesible. El boleto cuesta $2 dólares y se puede comprar en tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados. En algunos estados también está disponible la compra en línea. El jugador debe elegir cinco números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26.

Por un dólar adicional, se puede añadir la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios por 2X, 3X, 4X, 5X o incluso 10X. Esta opción no aplica al premio mayor, pero sí aumenta de forma considerable los premios menores.

Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados por la noche. Si nadie acierta el jackpot, el monto continúa acumulándose, lo que explica cómo se alcanzan cifras tan elevadas como la actual.

