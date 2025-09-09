Powerball de $1,787 millones: por qué el ganador de Texas recibirá más dinero que el de Missouri

El histórico premio de $1,787 millones de dólares del Powerball fue ganado por dos boletos: uno vendido en Texas y otro en Missouri. Aunque ambos ganadores compartirán el premio por partes iguales, el ganador de Texas recibirá más dinero neto. Aquí te decimos las razones por las cuales este ganador es más afortunado que su compañero de premio en Missouri.

Los premios mayores del Powerball pueden cobrarse bajo dos modalidades. Debido a que el premio se divide, la primera opción es un pago anualizado de $893.5 millones de dólares, dividido en 30 pagos que aumentan un 5% cada año. La segunda es un pago único en efectivo de $410.3 millones de dólares. Los ganadores deben elegir entre estas opciones antes de aplicar los impuestos.

El impuesto federal a los grandes premios de lotería es del 24%. Ninguno de los dos ganadores se pueden librar de esa deducción.

Sin embargo, el impacto de los impuestos estatales es lo que marca la gran diferencia. En Texas, no se cobra impuesto estatal sobre premios de lotería. Por tanto, el afortunado residente de este estado, tendrá un monto bruto mayor que el ganador de Missouri.

Con esta deducción, el ganador texano recibiría aproximadamente $678.6 millones de dólares si elige el pago anualizado, o $311.8 millones de dólares si opta por el pago en efectivo.

En cambio, en Missouri, además del impuesto federal, se aplica un impuesto estatal fijo del 4% sobre premios superiores a $600 dólares.

Esto reduce considerablemente las ganancias del ganador de Missouri. Si selecciona el pago anual, recibiría aproximadamente $643.3 millones de dólares, mientras que el pago en efectivo le dejaría $295.4 millones de dólares.

En pocas palabras, por vivir en un estado sin impuesto estatal, el texano se lleva más de $30 millones de dólares adicionales, solo por la diferencia fiscal.

Esta disparidad pone en evidencia cómo la ubicación del ganador puede cambiar radicalmente el monto final del premio. Y Texas resulta uno de los estados más amigables para los ganadores de loterías, en comparación con otros que tienen tasas mucho más altas.

De hecho, los estados que más impuestos cobran sobre premios de lotería en 2025 incluyen a Nueva York (8.82%), Maryland (8.75%), Washington D.C. (8.5%) y Oregon (8.5%), entre otros. En total, 10 estados superan el 6.99% en retenciones estatales, afectando significativamente las ganancias netas de los premiados.

El sorteo del Powerball del pasado 6 de septiembre no solo dejó dos ganadores del gran premio. 18 boletos más acertaron las cinco bolas blancas, ganando $1 millón de dólares cada uno en estados como California, Florida, Michigan, Nueva Jersey y Nueva York. Dos de estos boletos, vendidos en Texas y Kansas, usaron la opción “Power Play” y aumentaron su premio a $2 millones de dólares.

Además, 232 jugadores ganaron $50,000 dólares al acertar cuatro números más el Powerball rojo. Otros 90 boletos alcanzaron los $100,000 dólares al sumar la opción Power Play.

Jugar al Powerball es relativamente sencillo. Los participantes deben elegir cinco números del 1 al 69, y un número adicional del 1 al 26, llamado Powerball. Se puede elegir manualmente o permitir que la terminal lo haga al azar. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. (hora del Este).

