Los alquileres empujan a residentes fuera de Los Ángeles: estas son las ciudades que más buscan

Vivir en Los Ángeles sigue siendo demasiado caro para una parte de sus residentes. Y, cuando llega el momento de buscar otro alquiler, muchos empiezan mirando fuera de la ciudad. Un nuevo análisis de Zillow sobre búsquedas de viviendas en renta muestra que los usuarios del área de Los Ángeles son una de las principales fuentes de demanda externa en varias ciudades del oeste de Estados Unidos. Entre los destinos aparecen Riverside, Las Vegas, San Diego, Phoenix y Salt Lake City.

El dato no significa que todas esas personas terminen mudándose. Zillow analizó las visitas a anuncios de alquiler, que funcionan más bien como una señal temprana de hacia dónde podrían dirigirse futuras mudanzas.

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Las Vegas, uno de los principales destinos fuera de California

Cuando se consideran búsquedas de larga distancia, Los Ángeles es el principal origen de quienes miran alquileres en Las Vegas. Los usuarios del área de L.A. generan alrededor del 5.5% de todas las visitas a anuncios de renta de Las Vegas provenientes de otros mercados, según Zillow.

El ahorro ayuda a explicar el interés. Una vivienda de una habitación en Los Ángeles tiene actualmente una renta promedio cercana a $2,075 mensuales, mientras que en Las Vegas ronda los $1,200, de acuerdo con datos de Zillow actualizados en septiembre.

Eso representa una diferencia de alrededor de $875 al mes, más de $10,000 al año.

Mischa Fisher, economista jefe de Zillow, explicó al Los Angeles Times que mudarse a mercados como Las Vegas puede permitir no solo gastar menos en alquiler, sino también ahorrar más y acercarse a la posibilidad de comprar una vivienda.

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Riverside es la salida más cercana

No todos están dispuestos a dejar California. El flujo más fuerte detectado por Zillow desde Los Ángeles se produce hacia Riverside: el 21.3% de las visitas externas a alquileres en ese mercado procede de usuarios del área de Los Ángeles.

Riverside ofrece la posibilidad de continuar en el sur de California y, en algunos segmentos del mercado, encontrar precios inferiores a los de Los Ángeles. El atractivo tiene un costo: mayores distancias para quienes siguen trabajando en L.A. y largos tiempos de traslado.

Phoenix y Salt Lake City también atraen a los angelinos

Los residentes del área de Los Ángeles son también el principal grupo externo que consulta alquileres en Phoenix, donde representan alrededor del 2.3% de las visitas a anuncios, según Zillow.

En Phoenix, una vivienda de una habitación ronda actualmente los $1,229 mensuales, unos $846 menos que el promedio equivalente en Los Ángeles.

Salt Lake City presenta otro caso llamativo. Más de la mitad de las consultas de alquiler en esa ciudad llegan actualmente desde fuera del área metropolitana, y Los Ángeles es su principal mercado externo. Una propiedad de una habitación cuesta allí en promedio alrededor de $1,300 mensuales.

San Diego atrae búsquedas, pero no necesariamente por ser más barato

San Diego también recibe una cantidad importante de consultas desde Los Ángeles: los angelinos generan 8.8% de las visitas externas a sus anuncios de alquiler. Pero en este caso el movimiento no parece explicarse principalmente por el precio.

El alquiler promedio de una vivienda de una habitación en San Diego ronda los $2,395, incluso por encima de los $2,075 registrados en Los Ángeles.

La búsqueda puede responder a otras razones, desde trabajo y calidad de vida hasta permanecer cerca de familiares o seguir viviendo en el sur de California.

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Los Ángeles sigue siendo difícil de reemplazar, pero también difícil de pagar

Paradójicamente, el estudio de Zillow muestra que Los Ángeles es uno de los mercados donde la búsqueda de alquileres es más local. El 72.9% de las visitas a propiedades en renta proviene de personas que ya viven en el área, una de las proporciones más altas del país.

Eso sugiere que muchos residentes todavía intentan permanecer en la región antes de marcharse. Aún así, la presión económica sigue siendo fuerte. El alquiler promedio considerando todos los tipos de vivienda en Los Ángeles ronda actualmente los $2,650 mensuales, alrededor de 33% por encima del promedio nacional.

El resultado es una especie de búsqueda en dos direcciones: quienes pueden intentan quedarse cerca; quienes necesitan bajar sustancialmente el costo empiezan a mirar hacia Las Vegas, Phoenix o Salt Lake City.

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